ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виталий Жуковский: «Многие футболисты играли не то что не в кондициях, они не должны были играть»

26.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Беларусбанк – высшая лига по футболу» продолжается в эти выходные. Команды из нижних строчек чемпионата пытаются урвать очки у грандов, а середняки выясняют, кто же все-таки сильнее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Жуковский: «Многие футболисты играли не то что не в кондициях, они не должны были играть»

На столичном стадионе «Трактор» закончился поединок «Ислочи» и «Динамо» из Бреста. Несмотря на отличную игру хозяев и дубль Николая Януша (к слову, футболист забил свой сотый мяч), запомнился матч своими эмоциями после противостояния, главным героем которого был Виталий Жуковский.

Виталий Жуковский: «Многие футболисты играли не то что не в кондициях, они не должны были играть»

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:
Многие футболисты играли не то что не в кондициях, они не должны были играть. Я просто приходил, у меня были моменты, я просто: «Ребят, выйдите. Ты можешь хоть стоять? Ты просто стой». Потому что проблема.

Есть разные дубли. У нас дубль, мы сейчас только начали, пошли, они неплохо выступают. Но вы видели, даже парень сейчас вышел на три минуты – как он терялся. А это лидер, условно, дубля. Иногда даже психология, что просто встань, постой. Потому что они не могли играть, у них большие проблемы со здоровьем были.

Виталий Жуковский: «Многие футболисты играли не то что не в кондициях, они не должны были играть»

После матча успех команды настолько воодушевил болельщиков, что главному тренеру «Ислочи» не удалось сразу уехать со стадиона.

Виталий Жуковский: «Многие футболисты играли не то что не в кондициях, они не должны были играть»

Ну а продолжили игровой день «Белшина» с «Неманом» и минское «Динамо» с «Городеей». Тур продолжится 26 июля, состоятся три поединка.

Люди в материале: Виталий Жуковский

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Беларусбанк – высшая лига по футболу» продолжается в эти выходные. Команды из нижних строчек чемпионата пытаются урвать очки у грандов, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер «Шахтёра» о матче с «Юностью»: хорошая игра – и зрителям понравилась, и драки были. Добротный хоккей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика