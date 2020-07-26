До сих пор ничего не ясно. Истории четырех красавиц, которые умерли рано и при загадочных обстоятельствах

Источник материала: Tut.by

На днях стало известно, что Анну Амбарцумян, провокационного блогера и крестную маму правнучки Алисы Фрейндлих, нашли мертвой в одном из элитных отелей Москвы. Девушке было всего 27 лет, и ее родные отказываются верить в версию самоубийства.

Королева с долгами и паническими атаками

Анна родилась в Санкт-Петербурге и ходила в один класс с внучкой Алисы Фрейндлих — эту дружбу они пронесли через годы, Анна даже стала крестной мамой правнучки знаменитой актрисы. Девушка окончила ординатуру НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского по специальности «судебно-психиатрическая экспертиза». Но несмотря на серьезное образование, занималась сомнительными для психиатра делами (например экстрасенсорикой) и писала странные вещи: к примеру, называла себя королевой, а хейтеров — рабами.

Тем не менее эпатажное амплуа девушки сыграло ей на руку: вскоре ее стали приглашать во всевозможные телевизионные шоу, выходящие на Первом канале, в качестве эксперта. Она стала популярна.

Анна постоянно писала в инстаграме о своем финансовом благополучии и шикарной жизни, однако, видимо, все было не так гладко. Уже после ее смерти выяснилось, что она обращалась к адвокату Сергею Жорину с просьбой защитить ее интересы. По версии девушки, она выступила поручителем, когда ее подруга брала значительный кредит, и теперь ей угрожают коллекторы. Адвокат выразил сомнения в том, что речь действительно шла о подруге, а не о самой Анне, а также сказал, что блогер пожаловалась на панические атаки и на то, что ей страшно возвращаться домой.

Через некоторое время после этого разговора обнаженное тело Анны нашли в номере пятизвездочного отеля. Следов насильственной смерти на теле не нашли, но вокруг него были разбросаны таблетки обезболивающего. Друзья и близкие Анны отрицают возможность суицида: говорят, что Анна была очень жизнелюбивым и предприимчивым человеком. Кроме того, у нее были богатые покровители, которые помогли бы решить любые финансовые проблемы. Не они ли замешаны в смерти девушки, следствию еще предстоит узнать.

Звезда подиума, выпавшая из окна

Не менее странной выглядит смерть известной модели из Казахстана Русланы Коршуновой. В начале 2000-х девушка потрясла мир моды своей красотой: ее называли «русской Рапунцель», приглашали открывать недели моды в Париже и Нью-Йорке, снимали для Elle и Vogue, звали сниматься в фильме «Парфюмер». Многомиллионные контракты, взаимная любовь, успех и популярность.

Все закончилось внезапно: в 2008-м году девушка выпала из окна квартиры, которую снимала в Нью-Йорке. Следов наркотического или алкогольного опьянения не было, прощальной записки — тоже. Руслане было 20 лет.

Рассматривалась версия несчастного случая, однако близкие модели не верят в это. По их мнению, красавицу вытолкнули из окна или довели до суицида представители секты «Роза мира». Примечательно, что журналистка, которая взялась расследовать смерть модели и внедрилась для этого в секту, попала в психиатрическую клинику, а материал смогла выпустить лишь через 10 лет .

Актриса, которая вела затворнический образ жизни

Когда в 2009-м году 32-летняя актриса Бриттани Мерфи неожиданно ушла из жизни, в ее убийстве начали подозревать мужа, британского сценариста Саймона Монджека. Но он умер через полгода после жены — и сценарий был таким же.

Напомним: за несколько недель до смерти актриса сама себе поставила диагноз «пневмония» и сама же назначила лечение — антибиотики, нейролептики, обезболивающее. То же произошло и с ее супругом.

После повторного обследования дома, где жила умершая пара, в Сети появилась информация, что там якобы нашли токсичную плесень, которая может провоцировать пневмонию. Версия выглядит правдоподобной лишь потому, что в доме было очень грязно и пыльно: Бриттани страдала патологическим накопительством и ничего не выбрасывала. А также вела затворнический образ жизни, поэтому о странностях, что происходили в ее доме, никто не знал.

Однако слухи эти официально не были подтверждены, а патологоанатом, который проводил вскрытие тела актрисы, и вовсе заявил, что ни в ее крови, ни в легких не было следов воздействия какого бы то ни было грибка.

Что же на самом деле произошло с актрисой, а впоследствии и ее мужем, остается загадкой.

Модель, ставшая заложницей своего богатства