«Минсктранс» возобновляет рейсы в Варшаву, Вильнюс и Каунас

Источник материала: Полесская правда



С 31 июля «Минсктранс» возобновляет автобусные рейсы из Минска в Вильнюс, Каунас и Варшаву. Об этом сообщает сайт министерства.

В частности, с указанной даты в Варшаву автобусы из Минска ежедневно будут отправляться дважды. Первый, через Барановичи и Брест, будет отправляться из белорусской столицы в 19.00, а из Варшавы – в 12.00.

Возобновляется еще один ежедневный рейс – через Барановичи, Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток (без заезда в аэропорт Модлин). Сообщается, что отправление из Минска – в 8.00, обратно из Варшавы – в 19.30.

В Литву ежедневно будет ходить два автобуса. Следующие в Вильнюс через Ошмяны рейсы будут отправляться из Минска в 9.30. Обратный рейс – в 16.00.

Также ежедневно в Каунас из Минска будут выезжать автобусы в 7.30 с остановками в Ошмянах, Вильнюсе и Вевисе. Обратный рейс из Каунаса – в 16.00.

Однако из-за ситуации с COVID-19 возможностью съездить в Польшу и Литву смогут воспользоваться не все. В первую очередь рейсы предназначены для людей, которым официально разрешен въезд в эти страны: гражданам Литвы и Польши (плюс иностранцам, имеющим карту поляка), людям с правом на постоянное или временное проживание на территории стран, обладателям национальных виз (Литва), иностранцам с рабочими визами, студентам.