Проверить запрет на въезд в Беларусь можно онлайн на сайте МВД

Источник материала: Полесская правда



С 1 июля иностранные граждане и лица без гражданства, планирующие посещение Беларуси, могут узнать о наличии либо отсутствии их персональных данных в Списке лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен.

Получить данную информацию иностранцу либо его представителю можно бесплатно на официальном сайте МВД Республики Беларусь.

Для этого в разделе «Услуги – Онлайн-сервисы» необходимо выбрать вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и заполнить все поля предлагаемой формы.

Результатом запроса при условии совпадения всех реквизитов имени и фамилии на русском либо английском языке (латинская транслитерация) будет электронное сообщение, выводимое на страницу сайта и сформированное на основе внесенных сведений.

По информации МВД