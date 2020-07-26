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Проверить запрет на въезд в Беларусь можно онлайн на сайте МВД

26.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Проверить запрет на въезд в Беларусь можно онлайн на сайте МВД
С 1 июля иностранные граждане и лица без гражданства, планирующие посещение Беларуси, могут узнать о наличии либо отсутствии их персональных данных в Списке лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен.

Получить данную информацию иностранцу либо его представителю можно бесплатно на официальном сайте МВД Республики Беларусь.

Для этого в разделе «Услуги – Онлайн-сервисы» необходимо выбрать вкладку «Проверка запрета на въезд в Республику Беларусь» и заполнить все поля предлагаемой формы.

Результатом запроса при условии совпадения всех реквизитов имени и фамилии на русском либо английском языке (латинская транслитерация) будет электронное сообщение, выводимое на страницу сайта и сформированное на основе внесенных сведений.

По информации МВД

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