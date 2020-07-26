|
Проверить запрет на въезд в Беларусь можно онлайн на сайте МВД
26.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Получить данную информацию иностранцу либо его представителю можно бесплатно на официальном сайте МВД Республики Беларусь.
Для этого в разделе
Результатом запроса при условии совпадения всех реквизитов имени и фамилии на русском либо английском языке (латинская транслитерация) будет электронное сообщение, выводимое на страницу сайта и сформированное на основе внесенных сведений.
По информации МВД
|
Свежие газеты
Архив (Разное)