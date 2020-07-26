﻿ В Беларуси вырастут пособия на детей до трёх лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси вырастут пособия на детей до трёх лет

26.07.2020 08:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси вырастут пособия на детей до трёх лет

Родителям будут платить больше! С 1 августа повысят пособия на детей до трёх лет. 

Это связано с ростом среднемесячной зарплаты работников за предшествующий квартал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 5,5%. Так, с августа размер ежемесячного пособия на первого ребенка составит без малого 428 рублей, а второго и последующих – почти 489. Увеличится и материальная поддержка для родителей, которые воспитывают ребёнка с ограниченными возможностями. Такие семьи будут получать 550 рублей. Эти выплаты будут действовать до февраля следующего года.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родителям будут платить больше! С 1 августа повысят пособия на детей до трёх лет.  Это связано с ростом среднемесячной зарплаты работников за предшествующий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Родные политзаключённого Дмитрия Фурманова заявили о бессрочной голодовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика