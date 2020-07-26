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В Беларуси вырастут пособия на детей до трёх лет
Источник материала: ОНТ
Родителям будут платить больше! С 1 августа повысят пособия на детей до трёх лет.
Это связано с ростом среднемесячной зарплаты работников за предшествующий квартал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 5,5%. Так, с августа размер ежемесячного пособия на первого ребенка составит без малого 428 рублей, а второго и последующих – почти 489. Увеличится и материальная поддержка для родителей, которые воспитывают ребёнка с ограниченными возможностями. Такие семьи будут получать 550 рублей. Эти выплаты будут действовать до февраля следующего года.
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Родителям будут платить больше! С 1 августа повысят пособия на детей до трёх лет. Это связано с ростом среднемесячной зарплаты работников за предшествующий...
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