Леонид Кучук: «Я слышал интересные вещи про себя»









«В своей игре мы некоторые нюансы взаимодействий поменяли по сравнению с прошлой игрой. Этого опять хватило для того, чтобы мы контролировали мяч. Всем кажется, что ты должен, ой, бежать.





Я услышал интересные вещи про себя, ну ладно, считают, что я безграмотный тренер. Наверное. Но я видел столько матчей, когда ты грамотно атакуешь, а потом безграмотно получаешь. И играл я против таких команд, у которых такие игроки, что я бы постеснялся бы назвать меня безграмотным тренером. Хотя у каждого свое мнение. Если 30-летний пацан считает, что он больше видел, чем я, то... Но есть стиль, есть изменения чуть-чуть – и этого хватает. Рисковать в нашем положении... Слишком много потеряно. Мы двигаемся по чуть-чуть вперед, мы отыгрываем», – сказал Кучук на пресс-конференции после матча.