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Креативно о безопасности: в Гомеле открылась парикмахерская в стиле МЧС

26.07.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сделать причёску и получить урок безопасности. Необычная парикмахерская открылась в Гомеле. Она выполнена в стиле МЧС.

Модные образы на фото рекламируют сами спасатели, а на стенах поучительные плакаты и рисунки. И в то время, пока мастера создают образ, клиенты могут изучить полезную литературу. Сами спасатели уверены, креативный подход поможет сделать жизнь безопаснее.  

К юным клиентам – особый подход. Детям причёску сделают прямо в пожарной машине. Уже в новом образе можно сделать снимок на память в стилизованной фотозоне.

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Теги: Гомель
 
 
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Сделать причёску и получить урок безопасности. Необычная парикмахерская открылась в Гомеле. Она выполнена в стиле МЧС. Модные образы на фото рекламируют сами...
 
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