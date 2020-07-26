Креативно о безопасности: в Гомеле открылась парикмахерская в стиле МЧС

Источник материала: ОНТ

Сделать причёску и получить урок безопасности. Необычная парикмахерская открылась в Гомеле. Она выполнена в стиле МЧС.

Модные образы на фото рекламируют сами спасатели, а на стенах поучительные плакаты и рисунки. И в то время, пока мастера создают образ, клиенты могут изучить полезную литературу. Сами спасатели уверены, креативный подход поможет сделать жизнь безопаснее.

К юным клиентам – особый подход. Детям причёску сделают прямо в пожарной машине. Уже в новом образе можно сделать снимок на память в стилизованной фотозоне.

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