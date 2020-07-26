Белорусский Страдивари переехал в умирающую деревню на Полесье: «Делаю инструменты, которые когда-то использовались»

Источник материала: Виртуальный Брест

Андрей Шклёда создал скрипку, которая впечатлила комиссию экспертов из Академии музыки, и мечтает, чтобы в белорусских деревнях снова звучали лира и жалейка.





Андрей Шклёда живет в Кудричах и делает старинные белорусские музыкальные инструменты.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кудричи – едва ли не самая знаменитая деревня на Полесье. Вы точно хоть раз видели фотографии потемневших от времени хаток, крытых камышом. Еще несколько лет назад они могли бы стать живыми экспонатами для музея под открытым небом.





Дома с камышовой крышей - визитная карточка Кудричей и вообще Центрального Полесья.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

Не стали. Развалились, потерялись в зарослях ивы и лозы и среди современных дачных домиков. В деревне даже нет дорог. Придется смириться с тем, что бурьян будет чесать брюхо автомобиля – иначе по Кудричам не проехать. На влажной земле между двумя реками, Ясельдой и Припятью, растительность прет в рост не по дням, а по часам. Тропинки протаптывать некому: несколько приехавших на лето дачников да пару местных стариков прячутся в своих дворах. Ориентироваться в этих полесских джунглях помогают разве что провода: в какую сторону проведено электричество, там и ищи жизнь.





Улица - понятие в Кудричах условное: где траву примяли, там и улица.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

- По крайней мере, у меня не соломенная хатка! Тут вообще красота! Там у меня соседи, тут аисты, а там уже болото, – показывает свой дом в центре Кудричей Андрей Шклёда.

Андрей поселился в Кудричах в конце мая. Пока сам, супруга с сыном остались в Мозыре, позже приедут и они. Первым делом Андрей посадил огород - и все лето безуспешно борется с сорняками. Полесские комары и слепни, про которых Иван Мележ когда-то писал «осатанелые», на Андрея уже не кидаются – приняли за своего. Над гостями звенят без умолку.





Фотограф из Пинска Павел Куницкий успел зафиксировать старинные домики и издал фотоальбом про Кудричи.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

- Чернику вот сушу под солнцем. Мастерскую более или менее оборудовал. Ремонтом в доме тоже надо заниматься – полы хочу поменять, печку переложить… – деловито упирает руки в бока хозяин и рассказывает, как тут обжился. – А еще я лодку купил у соседа! Только она дырявая, дно просмолить надо. Интернет тут то работает, то не работает. Ближе к дороге или там, где туалет – идеальная связь, а возле дома – мертвая зона.





Андрей родом из Пинска, и как настоящий полешук, первым делом купил лодку-чайку!Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

СДЕЛАЛ СКРИПКУ НЕ ХУЖЕ ГВАРНЕРИ

Про таких, как Андрей Шклёда, как раз и говорят: широко известный в узких кругах. Андрея знают как уникального мастера, который может изготовить с нуля и отремонтировать практически любой музыкальный инструмент. Когда полтора года назад Андрей уехал на заработки в Польшу, потому что понял, что на родине своим занятием не сможет обеспечить семью, музыкальная элита взгрустнула. И вот он вернулся! Поселился в полесской глуши и занялся любимым делом.

В 2018 году Андрей Шклёда изготовил скрипку, про которую потом писали в новостях: «Лукашенко показали первую белорусскую скрипку ручной работы».

- Было задание от президента: сделать скрипку. И если она будет хорошая, то откроется фабрика. У нас есть скрипка-образец, которая покупалась специально для одаренных музыкантов, стипендиатов. Это скрипка Гварнери – известного итальянского мастера, сравнимого со Страдивари, - рассказывает Андрей.





Андрей знает, как сделать звучащую скрипку.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

В Белорусской академии музыки действительно есть скрипка Андреа Гварнери 1673 года. Ее купили в 2010 году. В какую сумму она обошлась, не известно, но в мире цены на скрипки от этого итальянского мастера составляют шестизначные числа. На этой скрипке в Беларуси играют только лучшие музыканты по особым случаям – например, с ней выступают на международных конкурсах.

- Свою скрипку я делал 2,5 месяца. Взял дерево очень хорошее – архангельскую ель, которой 45 лет, и примерно такого же возраста клен из Карпат. Была специальная комиссия в университете культуры – собрались лучшие специалисты! Меня не пригласили. Была скрипка-эталон Гварнери и моя скрипка. И она уже тогда звучала не хуже, чем Гварнери. А со временем она только набрала тембр. С ней записывали на студии оркестры, ее выдавали на конкурсы ученикам. Она в университете культуры в специальном шкафу лежит. Но она не подписана моим именем…





Белорусская дуда сделана руками Андрея.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

САМОУЧКАМ ДИПЛОМЫ НЕ ДАЮТ

Андрей не производит впечатление тщеславного человека, и об этой истории рассказывает легко и без всякой обиды. Но тогда больше, чем о признании, мастер мечтал только о стабильном заработке, который могло бы приносить любимое дело. Создание почти эталонной скрипки карман не пополнило, полученными в подарок резаками и рубанками семью не прокормишь, новых заказов не поступало.

- Я, можно сказать, психанул: делаешь-делаешь... И уехал в Польшу, - говорит Андрей.

Сейчас в Минске, конечно, обрадовались, что талантливый мастер вернулся на родину. Приглашали даже на мастер-классы в мастерскую, которая по поручению президента все же начала изготавливать собственные музыкальные инструменты.





Андрей говорит, что жене Кудричи понравились - здесь очень живописно.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

- В Минске открыли небольшое производство, там человек 9 работает, несколько цехов. Даже девочки там строгают, пилят. Поставили фирменные станки. Только дерева хорошего нет. Туда закупили обыкновенный граб, бук, березу… Из такого дерева стулья можно делать! Но у нас нет баз, где можно бы купить дерево для музыкальных инструментов. Дерево, высушенное в сушилках, не подходит. Оно должно сохнуть медленно, - пожимает плечами мастер.

Андрей охотно делится опытом. Только оказывается, что талант скромного полешука-самоучки неописуем с точки зрения бюрократии. Его не могут взять на работу как преподавателя, который мог бы научить делать скрипки не хуже Гварнери, потому, что у него нет «корочки».





Мастерскую Андрей временно оборудовал в доме.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

- Меня могут пригласить только мастером, у меня нет образования. В Польше я в «Мариотт» работал, это один из самых крутых ресторанов. Я прошел обучение, устроился сначала просто поваром, а через месяц меня поставили шеф-поваром. Там все просто.

- А где у нас можно получить диплом мастера по изготовлению музыкальных инструментов?

- Нигде, нет такого учебного заведения. Нет такого даже раздела в перечне видов деятельности, «Ремонт музыкальных инструментов», я в налоговой узнавал. Там говорят: открывайте предприятие. А это уже не выгодно, там такие налоги! Как-то это все не продумано. Но мне подсказали, что как ремесленник я могу делать старинные музыкальные инструменты. Когда-то мой учитель из Пинска, мастер Юрий Дубновицкий поднял эту тему, и этот вид ремесленничества выделили. Сюда и скрипку тоже вписали, это тоже старинный белорусский инструмент. Дуда, лютня, лира, гусли – изготовление этих инструментов не облагается налогом.





Мастер говорит, что на дуде было сложнее научиться играть, чем ее сделать.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

СТРУНЫ ИЗ КИШКИ ОВЦЫ, МЕХ ИЗ БЫЧЬЕЙ КОЖИ

Андрей выносит во двор собственноручно сделанную дуду, надувает мех – и ее громкий резкий звук пробуждает в Кудричах жизнь. И вот из-за забора выглядывает кепка соседа.

- Бывает, я играю – и откуда-то аж оттуда, - Андрей машет рукой в сторону зарослей кустарника, - слышно, как хлопают. Бывает, и тут у меня собираются. Я им на дуде, на лире играл. Они такого не помнят – только гармошки. Гармошка – больше русский инструмент, у нас играли на лире, на жалейке, на скрипке.





Сосед услышал, как у Андрея во дворе играет лира - зашел посмотреть.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

Мастер говорит, что может создать почти любой музыкальный инструмент. В 14 лет он сделал свою первую балалайку, а к 40 годам смастерил больше 250 инструментов. Для фильма Никиты Михалкова он делал барочную гитару, для первого белорусского фэнтези «Авантуры Пранціша Вырвіча» - лютню. Именитые музыканты заказывали у полешука скрипки и гитары. Благодаря ему в Мирском замке появился клавесин, в Несвиже – виола да гамба и арфа, а в одном из столичных музеев - виола д'амур и барочная гитара, сделанные по архивным чертежам.





Кудричи - умирающая деревня.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

- Я такие названия только в книжках и встречала …

- А я про них узнаю из энциклопедий, по музеям езжу, к мастерам. В архивах искал документы, смотрел старинные книжки по изготовлению колесной лиры и дуды, - рассказывает мастер.





Из старых домов все самое ценное давно вытащили, но какие-то элементы быта из прошлого века еще можно найти.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

- Получается, вы делаете реплики уже утраченных инструментов?

- Да, я в повторяю все в точной традиции, так, как было. Из тех же материалов, по тем же чертежам. Если по-другому сделаешь инструмент, он будет по-другому звучать. Вот в лире струны жильные, они делаются из кишки овцы. И на виоле так же. А мех для дуды делается из бычьей кожи. Все натуральное! На “Славянском базаре” когда-то у меня была целая выставка редких инструментов, которые в мире только на картинке и остались. Виола де бордоне, виола-бастарда... Только в книгах есть упоминания, что был такой инструмент. Я их повторил, восстановил.





Андрей Шклёда рад вернуться на родину: все лето провел в огороде и в мастерской.Фото: ВИКТОР ДРАЧЕВ

- А какой вам инструмент больше всех нравится?

- Самый любимый – это лютня, гитара… Виола де гамба. Клавесин еще нравится. Ну и лира колесная тоже. Нет, я не могу выбрать одно! – смеется мастер.

- О чем мечатаете?

- Сделать мастерскую, дом обустроить, сплести забор из лозы…

Андрей на секунду прислушивается к гулу пчел над одним ухом и комаров над другим и добавляет:

- И чтобы играли на моих инструментах в известных кругах, чтобы они не пылились на полках.





Андрей Шклёда мечтает, чтобы в белорусских деревнях снова звучала старинная музыка.