Источник материала: Ежедневник

Власти США усиливают давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2". Американские власти угрожают далеко идущими последствиями для таких компаний.

Как пишет газета Die Welt со ссылкой на источники, американская сторона провела две видеоконференции с подрядчиками газопровода из Германии и других стран Европы, чтобы "указать на далеко идущие последствия их дальнейшего участия в проекте". В конференциях принимали участие представители Госдепа, Министерства финансов и Минэнерго США.

Как рассказали газете источники, американские чиновники "очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства "Северного потока — 2".

