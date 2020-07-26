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Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам "Северного потока — 2"

26.07.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Власти США усиливают давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2". Американские власти угрожают далеко идущими последствиями для таких компаний.

Как пишет газета Die Welt со ссылкой на источники,  американская сторона провела две видеоконференции с подрядчиками газопровода из Германии и других стран Европы, чтобы "указать на далеко идущие последствия их дальнейшего участия в проекте". В конференциях принимали участие представители Госдепа, Министерства финансов и Минэнерго США.

Как рассказали газете источники, американские чиновники "очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства "Северного потока — 2".

 
 
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Власти США усиливают давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2". Американские власти угрожают далеко идущими...
 
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