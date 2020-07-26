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Почему телефоны в школьном лагере Патриот в Брестской крепости разрешены только на полчаса?

26.07.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской крепости подходит к концу вторая смена в оздоровительном оборонно-спортивном лагере «Патриот». 35 подростков (5 из которых девушки) со всей Брестской области в стенах бывшего 123-го стрелкового полка 15 дней живут по армейскому распорядку, знакомятся с военной техникой и еще глубже вникают в историю Родины.

Почему телефоны в школьном лагере Патриот в Брестской крепости разрешены только на полчаса?

– Лагерь «Патриот» – это филиал Молодежного патриотического центра. Мы работаем уже второй год и нынче запланировали две смены. Упор в основном делаем на патриотическое воспитание и спорт, – рассказал директор Брестского областного центра молодежного творчества Виктор Иванов.

Почему телефоны в школьном лагере Патриот в Брестской крепости разрешены только на полчаса?

Лагерь рассчитан на детей от 13 до 16 лет. Распорядок дня прописан буквально по минутам: подъем в 7.30, пятиразовое питание, тихий час, отбой строго в 22.00 и очень насыщенные занятия – метание гранат, сборка и разборка оружия, основы рукопашного боя, ориентирование по компасу, экскурсии и вечера бардовской песни. Здесь важную роль играют режим и строгая армейская дисциплина. Быт организован по казарменному принципу, для круглосуточного проживания созданы все условия.

Почему телефоны в школьном лагере Патриот в Брестской крепости разрешены только на полчаса?

В 2018 году возглавил Молодежный патриотический центр полковник в запасе с 25-летним стажем Виктор Радомский. Виктор Станиславович служил в военно-десантных войсках в Туле, потом учился в Рязанском воздушно-десантном училище, после окончания которого попал в Литву. А с 1993 года переехал в Беларусь, в Брест, где служил в 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

– Мы запланировали несколько экскурсий: на 11-ю пограничную заставу имени А.М. Кижеватова и в 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, а также были уже на Пограничном острове, на форте литера А, ходили в туристический поход на пороховые склады и посетили базу отдыха «Полянка». Детям нравится, некоторые готовы и месяц здесь провести. Условия максимально приближены к армейским. Для меня важно соблюдение дисциплины как среди педагогов, так и детей. Телефоны в лагере разрешены только на полчаса, связь с родителями держим через группы в соцсетях и мессенджерах. За оказанную помощь в организации работы хочется поблагодарить руководство ДОСААФ, погранотрядов Бреста, 38-й бригады, – сказал Виктор Радомский.

Почему телефоны в школьном лагере Патриот в Брестской крепости разрешены только на полчаса?

В лагере в две смены работают медсестры. Они приглашены из 1-й детской поликлиники и тщательно следят за здоровьем воспитанников. Кстати, в самом здании введен масочный режим. «В лагере работаю второй год. Из-за эпидемиологической ситуации отменен родительский день, а что касается здоровья воспитанников, то строго два раза в день мы измеряем детям температуру и следим за общим состоянием», – рассказала медсестра Наталья Линиченко.

Помимо военно-прикладных видов занятий, воспитанники подпитываются знаниями об истории родного края на духовно-нравственных и творческих занятиях. Практически в полевых условиях свои впечатления они отражают в выпуске стенгазеты и боевых листков. И такой насыщенный распорядок дня ребятам по душе.

Почему телефоны в школьном лагере Патриот в Брестской крепости разрешены только на полчаса?

13-летний брестчанин Миша Шульдишов впервые в «Патриоте», но уже собирается вернуться следующим летом: «По правде говоря, мне лагеря не нравятся, но сюда я точно хочу еще. Здесь много теории и практики: мы постоянно что-то делаем и учимся. Я интересуюсь историей, и в лагерь приехал, чтобы узнать побольше о Брестской крепости. Вчера мы ходили на форт литера А, где узнали много интересных фактов. Еще недавно занимались скалолазанием и рукопашным боем».

К слову, воспитанники с неохотой соглашались хотя бы на две минуты оторваться от занятий и поговорить – а вдруг что-то важное пропустят. Среди них есть и те, кто раньше был в лагере, но с удовольствием приехал еще раз.

Почему телефоны в школьном лагере Патриот в Брестской крепости разрешены только на полчаса?

Например, для 16-летнего Егора Красновского из Каменца, который в будущем хочет связать свою жизнь с МВД, лагерь «Патриот» – в первую очередь тренировка дисциплины.

«Мне нравится то, что это военно-спортивный лагерь. Я люблю военную тематику, а здесь этого очень много: экскурсии в части, где мы смотрим технику, знакомимся с работой кинологов и проходим полосу препятствий. Словом, много всего», – поделился впечатлениями Егор.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской крепости подходит к концу вторая смена в оздоровительном оборонно-спортивном лагере «Патриот». 35 подростков (5 из которых девушки) со всей Брестской...
 
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