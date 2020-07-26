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Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают чернику на брестчине?
26.07.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На две недели позже обычного в лес в 2020 году отправились любители черники. Причина – затяжная холодная весна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но это не помешало урожаю быть щедрым. Ягоды много, сейчас главное ее заготовить. Большая часть традиционно уйдет на экспорт, поэтому для многих белорусов это возможность не только поддержать здоровье, но и заработать.
Конечно, лучше, когда она крупная – прямо в ручки катится.
Дамским составом за черникой вот уже третий раз в этом сезоне отправляется Светлана Шумская. Себя эта компания не нагружает, собирают небольшими порциями, чтобы было в радость. Ира, Вероника и Оля тренируют выдержку и терпение. Последние семь лет появляются семьей уже на ставшей своей полянке. С первого урожая – первые вареники по бабушкиному рецепту.
Светлана Шумская, жительница деревни Пелище:
Из года в год вместе со Светланой на ягодник приезжает соседка. В свои 80 Валентина Петренко сама просится в лес. Ароматные веточки – в чай.
Валентина Петренко, жительница деревни Пелище:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Выгодно продать дары леса хотят все. Чтобы найти стоящий ягодник, нужна удача, говорит Татьяна Пстыга. Только с колен рассмотришь «клад».
Татьяна Пстыга, жительница Пружан:
Белорусы собирают для семьи и на продажу. Цена каждый год варьируется. За первую неделю только в Пружанском районе заготовили у населения уже больше половины нужных объемов.
Наталья Бойко, заведующая магазином деревни Рудники:
Наталья Бойко уже пять лет работает в магазине в Рудниках. Каждого из почти двух сотен жителей знает лично. Марина сдает за себя и за внуков. Парни копят на телефоны. Говорит, такая сезонная подработка – финансовое подспорье.
Марина Щекатина, жительница деревни Рудники:
Чернику принимают спелую. После сбора время идет на часы. Чтобы ягода сохранила товарный вид, ее шоково замораживают. Температура как в суровую зиму – минус 25ºС.
Иван Борисевич, товаровед по заготовкам Пружанского райпо
Россия,
Иван Борисевич:
В лидерах по закупке черники от населения Ивацевичское, Пинское, Ганцевичское райпо. В 2019 году, который по урожаю уступал этому, потребкооперация Брестчины заготовила 460 тонн ягоды. Планы на этот – никак не меньше.
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На две недели позже обычного в лес в 2020 году отправились любители черники. Причина – затяжная холодная весна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это...
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