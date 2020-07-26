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Экс-милиционер обратился к бывшим коллегам: Будьте с народом, мужики!

26.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший милиционер из Гродно обратился к тем, кто за $ 450 вырезает статьи из газеты «На страже» и вклеивает в конспекты по идеологии.

Экс – милиционер из Гродно Михаил Куцко записал обращение к своим бывшим коллегам – тем, кто сейчас работает в правоохранительной системе, передает "Белсат".

«Здравствуйте! Я бывший оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Ленинского РУВД города Гродно Куцко Михаил Владимирович. До недавнего времени я отбывал наказание в исправительной колонии №3 по незаконному обвинению и судебному приговору.

Я хочу обратиться от себя к своим бывшим коллегам. Да, будьте действительно с народом. И будьте, наверное, все же офицерами. На сегодняшний день мне точно хорошо известно, что, в принципе, к вам относится система, наверное, больше чем к детям. Газета «На страже», всем вам известная, в которой печатаются темы по идеологии, с штрихами под ножницы, которую вы вырезаете и вклеиваете в конспект по идеологии. Если у вас нет этой темы, вас избавляют процентов от надбавок. За какую стабильность вы на сегодняшний день радеете? За какую? За зарплату в $ 450? Я отсидел, вышел из тюрьмы и имею легальный доход втрое больше. Будьте с народом, мужики!»
 
Теги: Гродно
 
 
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Бывший милиционер из Гродно обратился к тем, кто за $ 450 вырезает статьи из газеты «На страже» и вклеивает в конспекты по идеологии.
 
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