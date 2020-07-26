Экс-милиционер обратился к бывшим коллегам: Будьте с народом, мужики!

"Белсат" . Экс – милиционер из Гродно Михаил Куцко записал обращение к своим бывшим коллегам – тем, кто сейчас работает в правоохранительной системе, передает





«Здравствуйте! Я бывший оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Ленинского РУВД города Гродно Куцко Михаил Владимирович. До недавнего времени я отбывал наказание в исправительной колонии №3 по незаконному обвинению и судебному приговору.





Я хочу обратиться от себя к своим бывшим коллегам. Да, будьте действительно с народом. И будьте, наверное, все же офицерами. На сегодняшний день мне точно хорошо известно, что, в принципе, к вам относится система, наверное, больше чем к детям. Газета «На страже», всем вам известная, в которой печатаются темы по идеологии, с штрихами под ножницы, которую вы вырезаете и вклеиваете в конспект по идеологии. Если у вас нет этой темы, вас избавляют процентов от надбавок. За какую стабильность вы на сегодняшний день радеете? За какую? За зарплату в $ 450? Я отсидел, вышел из тюрьмы и имею легальный доход втрое больше. Будьте с народом, мужики!»