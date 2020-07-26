Что посмотреть вечером: лучшие фильмы 2020-го по версии BBC

Источник материала: KYKY

Не знаете, что посмотреть? У нас есть идея – выберите что-то из свежей подборки, где собраны лучшие фильмы 2020-го по версии BBC. Ее для вас составили кинокритики издания – Керин Джеймс и Николас Барбер.

«Пятеро одной крови» / Da 5 Bloods

Четверо чернокожих американских ветеранов возвращаются во Вьетнам, чтобы найти тело своего павшего друга, а заодно и потерянный ЦРУ сундук с золотом. Отличная военная драма от режиссера Спайка Ли.

«История Дэвида Копперфилда» / The Personal History of David Copperfield

Биографический фильм от режиссера Армандо Ианнуччи о культовом иллюзионисте. О том, как Копперфильд прошел путь от неприкаянного ребенка до известного писателя, добившись всего сам.

«Никогда, редко, иногда, всегда» / Never Rarely Sometimes Always

Фильм о том, как 17-летняя девушка из Пенсильвании, где запрещены аборты, узнает, что она беременна. И вместе с сестрой едет прерывать беременность в Нью-Йорк. Это интимная история о сложном выборе от режиссера Элизы Хиттман.

«Охота» / The Hunt

Комедийный триллер о банде привилегированных либералов, который нужно смотреть, чтобы понять политический раскол в США. Снял фильм Крэйг Зобел.

«Бакурау» / Bacurau

Фильм про обычное захолустное бразильское поселение, где жизнь остановилась. Люди не спеша занимаются своими делами, а потом к ним приезжает изрешеченный пулями водовоз. И начинается веселье. Режиссеры драмы –

Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо.

«Ассистентка» / The Assistant

Кино про жизнь в мрачных нью-йоркских офисах киномагната: когда ты думаешь, что нашел интересную работу, но тебя накрывает вечная рутина. Сняла драму

Китти Грин.

«Эмма» / Emma

Англия, XIX век. Богатая и красивая 21-летняя провинциалка Эмма Вудхаус решает, что никогда не выйдет замуж и не оставит отца одного. Ну вы же понимаете, что все не так просто в фильме Отема де Уайлда?

«Бескрайняя ночь» / The Vast of Night

Американская научно-фантастическая драма от Эндрю Паттерсона. В основу фильма положены два реальных события: Кексбургский инцидент и исчезновения у Лейк-Фосс.

«Художник и вор» / The Painter and the Thief

Норвежско-американский документальный фильм от режиссера Бенджамин Рее. Сюжет, собственно, отражен в названии – как вор картин следует за теми, кто их пишет.

«Подлинная история банды Келли» / True History of The Kelly Gang

Биографический фильм режиссера Джастина Курзеля о Неде Келли, которого в свое время боялась даже полиция.