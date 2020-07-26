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В Юрмале установили памятник Петру I
Источник материала: ОНТ
В Юрмале установили отреставрированный памятник Петру I. Изначально он находился в Риге. Об этом
Монумент первому российскому императору был установлен в Риге в 1910 году и был приурочен к визиту Николая II.
Один из меценатов профинансировал комплексную реставрацию конную статую, однако городские власти не нашли возможности установить восстановленный памятник Петру I в столице. Поэтому на некоторое время бронзовый всадник переехал во двор офиса мецената.
Недавно историческому монументу подыскали место в Юрмале, где и установили его.
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В Юрмале установили отреставрированный памятник Петру I. Изначально он находился в Риге. Об этом сообщает Euromag. Фото: Euromag Монумент первому российскому императору...
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