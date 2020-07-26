В Юрмале установили памятник Петру I

Источник материала: ОНТ

В Юрмале установили отреставрированный памятник Петру I. Изначально он находился в Риге. Об этом сообщает Euromag.



Фото: Euromag

Монумент первому российскому императору был установлен в Риге в 1910 году и был приурочен к визиту Николая II.

Один из меценатов профинансировал комплексную реставрацию конную статую, однако городские власти не нашли возможности установить восстановленный памятник Петру I в столице. Поэтому на некоторое время бронзовый всадник переехал во двор офиса мецената.

Недавно историческому монументу подыскали место в Юрмале, где и установили его.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram