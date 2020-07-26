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Более 2 тысяч человек пришли на пикет Тихановской в Жлобине

26.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 июля в Жлобине в парке культуры и отдыха «Приднепровский» прошел агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. По предварительным данным, на него собрались более 2 тысяч человек. Встреча проходит под музыкальное сопровождение песни «Разбуры турмы муры», пишет TUT.BY.
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Что там происходило, можно увидеть в записи объединенного штаба: 


Кандидата в президенты Тихановскую горожане встретили криками «Верым, можам, пераможам».

Светлана Тихановская говорит о том, что «они [те, кто не допустил к выборам Тихановского, Бабарико и Цепкало] не учли, что за каждым достойным мужчиной стоит достойная женщина». Толпа поддерживает ее криками «Молодец».

— Я простая женщина, мать и жена. Я пошла [в политику] ради любви, — говорит Светлана. — Сначала это была любовь к мужу, потом переросла в любовь к народу. Я хочу жить в Беларуси, я обожаю Беларусь… Мы должны жить в безопасной счастливой и богатой стране. И мы в ней жить будем! А сейчас слово против — тюрьма, слово против — штраф… Так быть не должно… Жлобин, помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни!
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Фото: Страна для жизни

Представитель объединенного штаба Мария Колесникова обращается к работникам БМЗ — в толпе каждый или работает на предприятии, или имеет среди родственников сотрудников завода. Она говорит о том, что белорусский рабочий имеет право на уважение, а седовласые руководители и чиновники — на то, чтобы их не отчитывали на всю страну.

— Нас уверяют, что у власти высокий рейтинг. Тогда почему вас так много здесь? Почему мы видим столько людей в других городах?

Мария говорит о том, что наши врачи имеют право на нормальные зарплаты, учителя — на то, чтобы их не заставляли совершать преступления и фальсифицировать итоги выборов, пенсионеры — на достойный уровень жизни.

— Я могу все изменить! Я могу все изменить! — скандирует толпа.

Мария призывает силовиков быть с народом и не поступать так, чтобы им было стыдно перед родителями, знакомыми и соседями. А людей — не бояться милиции.

— Не бойтесь ОМОНа и автозаков. ОМОН — это всего лишь люди, автозак — всего лишь машина. Разве мы боимся людей и машин?

Люди в ответ кричат: «Нет!»

— Несколько месяцев власти издеваются над людьми, которые посмели захотеть сменить президента. Но кандидат — это лишь инструмент, власть же должна быть в руках народа, — говорит Колесникова.

Жена незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало Вероника говорит о том, что белорусы 9 августа должны прийти на выборы, привести своих пожилых родственников и сделать честный и открытый выбор.

— Давайте один раз за 25 лет придем и проявим свою гражданскую позицию — и будем голосовать за новую Беларусь.

Объединенный штаб призывает жителей Жлобина приходить на выборы только 9 августа (а не досрочно), голосовать за Тихановскую — которая, став президентом, выпустит политзаключенных и проведет повторные выборы: с участием Тихановского, Цепкало, Бабарико и других альтернативных кандидатов.

Сегодня же, в 15.00, Светлана Тихановская проведет пикет в Речице и Гомеле. В облцентре он пройдет в 20.00 на площадке у ДК «Випра» по улице Юбилейной, 48.
 
Теги: Гомель
 
 
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26 июля в Жлобине в парке культуры и отдыха «Приднепровский» прошел агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. По предварительным данным, на...
 
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