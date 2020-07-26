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Видео с обнимающей бревно совой набирает популярность в Сети
Источник материала: ОНТ
Видео с совой, обнимающей бревно, набирает популярность в социальных сетях. Впервые ролик
На записи сова лежит на деревянной колоде. Птица раскинула крылья и обхватывает ими бревно. Пользователи соцсетей предположили, что сова занимается «птичьей йогой». Также популярны варианты, что таким образом животное пробудет избавиться от паразитов в перьях.
Некоторые пользователи шутят: сове всего лишь понравилось бревно, и она всем своим видом показывает, что не оставит его.
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Видео с совой, обнимающей бревно, набирает популярность в социальных сетях. Впервые ролик был опубликован в Twitter на странице японского парка Фудзе Качоен. На записи...
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