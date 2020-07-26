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Семья задержанного по «делу Тихановского» парня из Гродно начала голодовку у СИЗО на Володарского

26.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 26 июля, начали голодовку родственники Дмитрия Фурманова — члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержанного и признанного правозащитниками политзаключенным.

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Вчера родители мужчины и его невеста записали видеообращение, где рассказали о планируемой акции протеста. Голодать будут невеста Ольга Карякина и мама Дмитрия: отцу-инвалиду этого делать нельзя по медицинским причинам. Сейчас семья находится у СИЗО № 1 на улице Володарского — сюда они приехали из Гродно, пишет TUT.BY.

«А что нам, там голодать? Лучше здесь, в центре Минска. Тем более все заключенные по этому делу [Тихановского] здесь и сидят», — говорит Ольга.

Дмитрия задержали еще два месяца назад. Почему же голодовку родственники решили объявить именно сейчас?

— Ждали каких-то результатов. Нам все обещали-обещали… Говорили, что идет расследование и вот-вот решение будет принято, — объясняет отец Александр Фурманов, который писал президенту. — Но расследование затянулось, зашло в тупик. И непонятно, когда оно закончится и как.

Напомним, на открытое письмо президенту семья ответа тоже не получила.

Воскресный день 26 июля выбран не случайно:

— Если кто-то из граждан захочет нас поддержать, то, наверное, будет удобно сегодня — в выходной, — говорит Александр Фурманов.

Около 12.00 возле СИЗО на Володарского находились только семья Фурмановых, еще одна пара и корреспонденты TUT.BY. Отец задержанного говорит, что еще пара человек ему звонили и выражали слова поддержки.

— Еще несколько человек писали в комментариях, что вроде бы как присоединятся, — говорит Ольга, невеста Дмитрия.

Около 13.00 у СИЗО появились представительницы «матерей 328». Женщины выражают Фурмановым поддержку, предлагают ночлег.

— Девочки, мы вас очень-очень поддерживаем и желаем мужества. Так не должно быть. Не должны голодать матери, страдать отцы. Не должно быть так в государстве.

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Потом к семье, сидящей на скамейке, подошла женщина. Оказалось, она не знакома с ними — «пришла от чистого сердца». Свое имя она называть журналистам отказалась, но добавила: «Сказать по правде, я тоже поддерживаю движение Тихановского — с апреля, как только о нем узнала».

После того, как она сказала слова поддержки семье, сдерживая слезы, женщина добавила:

— И я даже не ожидала от себя такого, что буду здесь рыдать. Я чувствую эту боль, уже два месяца не могу нормально ни пить, ни есть.

Семья понимает: голодовка в Беларуси вряд ли поможет чего-то добиться. Но — привлечет внимание общественности.

— Творится беспредел. Человек сидит ни за что, — эмоционально говорит Ольга.

— Ведь фактов для того, чтобы привлекать к уголовной ответственности, нет, — добавляет, основываясь, видимо, на своей информации, отец парня. — Наши требования — незамедлительно освободить Дмитрия Фурманова и таких же политических заключенных, находящихся в СИЗО-1, и прекратить против них уголовное дело.

Голодать у СИЗО женщины планируют бессрочно.


Дмитрий Фурманов. Фото из социальных сетей

Александр Фурманов говорит, что о своей акции они уведомили председателя Гродненского облисполкома, главу Администрации президента, главу Совета Республики, министра внутренних дел, председателя Следственного комитета, Генпрокурора, главу Верховного суда, а также представителей ЕС и ООН в Беларуси.

Напомним, задержали Дмитрия во время того, как он собирал подписи за своего кандидата: «забрали» мужчину вместе со стулом и столом.

Семья сегодня понимает, что могут задержать и их тоже. Но они готовы.

— Письма писать, наверное, из СИЗО в СИЗО можно, — грустно шутит Ольга. — Ну, а передачи есть и без нас кому носить.

Девушку расстраивает, что за решеткой Дмитрий теряет драгоценное время: он учился на курсах, чтобы затем устроиться в IT. Сейчас, конечно же, обучение остановлено, а в первое время после задержания ему даже не передавали книги по английскому.

— Вон, кстати, и милиция тут ходит. Уже второй раз за 15 минут, наверное, — замечает девушка. И действительно: двое милиционеров в форме прогуливаются неподалеку.

После разговора с нами Ольга пыталась передать сообщение в СИЗО о том, что семья начинает голодовку. Ее документы не приняли — сослались на выходной день. Через 10 минут Ольга повторила попытку, но в СИЗО и вовсе перестали отвечать на звонок в дверь.

Мать Дмитрия ничего не комментирует: только иногда тихо плачет.

Напомним, координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Дмитрий Фурманов был задержан вместе с Сергеем Тихановским в Гродно 29 мая.

Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК. Белорусские правозащитники признали Дмитрия Фурманова, как и других задержанных по делу Тихановского, политзаключенным.

Amnesty International назвала Фурманова узником совести.

Если вы хотите поддержать семью Фурмановых, можно написать Ольге в телеграм — @OlgaLisec. Женщины говорят, что ни в чем не нуждаются — разве что пока не могут понять, как быть с туалетом. Позже им, возможно, нужно будет место для ночевки — на сегодня его уже предложили «Матери 328».
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сегодня, 26 июля, начали голодовку родственники Дмитрия Фурманова — члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержанного и признанного правозащитниками...
 
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