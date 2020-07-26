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Семьи молодых специалистов совхоза «Заря» в Гомельской области получили ключи от своего жилья
Источник материала: ОНТ
В Гомельской области семьи молодых специалистов совхоза-комбината «Заря» получили ключи от своего жилья.
Больше 82-х «квадратов» плюс приусадебный участок – такие дома для семей молодых специалистов будут строить в регионе и дальше.
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В Гомельской области семьи молодых специалистов совхоза-комбината «Заря» получили ключи от своего жилья. Одноэтажные дома построили в агрогородке Завойть...
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