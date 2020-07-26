Семьи молодых специалистов совхоза «Заря» в Гомельской области получили ключи от своего жилья

Источник материала: ОНТ

В Гомельской области семьи молодых специалистов совхоза-комбината «Заря» получили ключи от своего жилья.



Одноэтажные дома построили в агрогородке Завойть Наровлянского района по поручению Главы государства. Жилищный вопрос при таком подходе становится не «головной болью», а стимулом работать по специальности.

Больше 82-х «квадратов» плюс приусадебный участок – такие дома для семей молодых специалистов будут строить в регионе и дальше.

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