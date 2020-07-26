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Семьи молодых специалистов совхоза «Заря» в Гомельской области получили ключи от своего жилья

26.07.2020 16:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семьи молодых специалистов совхоза «Заря» в Гомельской области получили ключи от своего жилья

В Гомельской области семьи  молодых специалистов совхоза-комбината «Заря» получили ключи от своего жилья.
 
Одноэтажные дома построили в агрогородке Завойть Наровлянского района по поручению Главы государства. Жилищный вопрос при таком подходе становится не «головной болью», а стимулом работать по специальности.

Больше 82-х «квадратов» плюс приусадебный участок – такие дома для семей молодых специалистов будут строить в регионе и дальше.  

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В Гомельской области семьи  молодых специалистов совхоза-комбината «Заря» получили ключи от своего жилья.  Одноэтажные дома построили в агрогородке Завойть...
 
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