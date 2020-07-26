Молния ударила рядом со статуей Свободы в Нью-Йорке

Источник материала: ОНТ

«Плохие знаки» сейчас просто атакуют Нью-Йорк. Это видео буквально за пару дней стало вирусным в Сети.





Молния бьет очень близко со статуей Свободы на Манхэттене. Видео случайно снял турист во время прогулки на пароме.

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