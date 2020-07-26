Ермакова пояснила, почему клиентам Белгазпромбанка не сообщили о досмотре ячеек и изъятии ценностей

Источник материала: Виртуальный Брест

Глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова пояснила, почему представители банка не сообщили своим клиентам о том, что их депозитарные ячейки досматривались силовиками и оттуда изымались ценности. Ее пояснения содержатся в ответе на обращение одного из клиентов банка (ответ имеется в распоряжении редакции). Напомним, клиентам Белгазпромбанка, у которых изъяли при обыске в банке содержимое депозитарных ячеек, не вернули их ценности (информация по состоянию на 20 июля).





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Надежда Ермакова отмечает, что доступ к депозитарным ячейкам банк предоставляет только клиенту или его представителю. «Третьим лицам доступ к депозитарным ячейкам предоставляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, при этом о таких фактах банк не обязан уведомлять клиентов», — говорится в ответе Надежды Ермаковой.

При этом клиенту советуют, если он считает, что его права нарушены, «обратиться в компетентные органы с соответствующим заявлением».

Напомним, пострадавшие ранее обращались с заявлениями в банк, милицию, КГК, КГБ , Генпрокуратуру и Администрацию президента. Среди тех, у кого вскрыли депозитарную ячейку и изъяли ее содержимое, оказалась в том числе гражданка Украины. Иностранка, которая заявила о пропаже более 170 тысяч долларов, 20 июля снова обратилась к Александру Лукашенко (на предыдущее свое обращение, отправленное через сайт президента, она не получила ответ), а также в КГБ . Из-за исчезновения денег она вынуждена задержаться в нашей стране. 21 июля пострадавших клиентов банка, ценности которых изъяли, вызывали в КГБ. С них, как и с адвокатов, взяли подписки о неразглашении информации.

Уточним, что содержимое ячейки клиента, который получил ответ от Надежды Ермаковой, не изымалось. При этом, по его словам, ячейка была досмотрена. «Ячейки вскрывались, потому что я всегда перед закрытием ячейки делаю фото, и после все лежало не так, как я оставлял, т.е. содержимое доставалось (имеется в виду, что содержимое ячейки было разложено в другой последовательности после того, как клиент смог осмотреть ее после обысков в головном офисе банка. — Прим. ред.)», — рассказал клиент банка. С этого клиента не брали подписку о неразглашении.

А у кого есть доступ к информации о держателе депозитарной ячейки

Доступ к конфиденциальной информации о клиенте банка, у которого есть договор на обслуживание депозитарной ячейки, могут получить некоторые работники банка, а также уполномоченные представители клиента. В остальных случаях эту информацию банк может предоставить по запросу некоторых госорганов, в том числе судов (по делам, которые в производстве), налоговиков, таможенников, органов принудительного исполнения судебных постановлений, Комитета госконтроля.

Клиенты банка — про ценности, которые показывают в сюжетах госТВ

Пострадавшие клиенты Белгазпромбанка рассказывают, что неоднократно видели, предположительно, свои изъятые ценности в сюжетах по госТВ, которые касались «дела Белгазпромбанка». В последний раз — 19 июля в сюжете телеканала «Беларусь 1» под названием «Президент высказался о резонансном деле Белгазпромбанка».

ГосТВ в сюжетах про «дело Белгазпромбанка» регулярно демонстрирует июньскую оперативную съемку, предположительно, сделанную в головном офисе банка. Так, и в сюжете «Беларусь 1» в минувшее воскресенье показали эти кадры.

«По версии следствия, инструменты Белгазпромбанка активно использовались для отмывания незаконных доходов самого Бабарико, его подчиненных и партнеров (Виктор Бабарико позднее потребовал у Белтелерадиокомпании опровергнуть сведения из репортажей „Беларусь-1“. — Прим. ред.). В материалах дела фигурируют суммы в миллиарды долларов. Нашлось место и так называемым откатам и взяткам», — сообщается в сюжете на телеканале.

В этот момент демонстрируют оперативную съемку. В кадре видны деньги и ценные вещи, а также памятные монеты Нацбанка Беларуси, золотые слитки. В углу на скриншоте можно заметить монеты и небольшие коробки, которые ранее уже демонстрировались по госТВ более крупным планом. Тогда в кадр также попали, предположительно, инвестиционные монеты Банка России (которые высыпали из небольшого черного мешочка), три упаковки от леджеров двух моделей — специальных кошельков для криптовалюты. Один из клиентов предполагает, что это его коробки от леджеров и инвестиционные монеты в черном мешочке.





Скриншот из сюжета на «Беларусь 1» от 19 июля





Скриншот из сюжета на «Беларусь 1» от 13 июня

К слову, эти кадры, на которые попали монеты, демонстрировали на ОНТ в сюжете, в котором рассказывалось о том, какие доходы и имущество якобы не задекларировал Виктор Бабарико при подаче документов в ЦИК.

Сколько человек написали заявления о вскрытии ячеек и пропаже ценностей

Ранее глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова рассказывала, что заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов. «Все заявления обратившихся граждан направлены Комитету госконтроля для рассмотрения, гражданам даны письменные ответы», — уточняла Надежда Ермакова. Клиенты отмечали, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении ценностей.