Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Эдди Шэк

"Торонто" глубоко опечален смертью Эдди Шэка. Эдди радовал фанатов команды своей игрой на протяжении девяти сезонов и несколько десятилетий вне площадки. Его будет сильно не хватать, наши мысли с его семьей", — говорится в заявлении клуба.





Шэк выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Торонто", "Бостон", "Лос-Анджелес", "Баффало" и "Питтсбург". В составе "Торонто" он четыре раза стал обладателем Кубка Стэнли (1962, 1963, 1964, 1967), забросив в 1963 году победную шайбу в финальной серии. Также он трижды принимал участие в Матче звезд НХЛ.



