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Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Эдди Шэк

26.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадский нападающий Эдди Шэк умер на 84-м году жизни? сообщает пресс-служба "Торонто". О причинах смерти не сообщается.

"Торонто" глубоко опечален смертью Эдди Шэка. Эдди радовал фанатов команды своей игрой на протяжении девяти сезонов и несколько десятилетий вне площадки. Его будет сильно не хватать, наши мысли с его семьей", — говорится в заявлении клуба.

Шэк выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Торонто", "Бостон", "Лос-Анджелес", "Баффало" и "Питтсбург". В составе "Торонто" он четыре раза стал обладателем Кубка Стэнли (1962, 1963, 1964, 1967), забросив в 1963 году победную шайбу в финальной серии. Также он трижды принимал участие в Матче звезд НХЛ.
 
 
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Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадский нападающий Эдди Шэк умер на 84-м году жизни? сообщает пресс-служба "Торонто". О причинах смерти не сообщается.
 
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