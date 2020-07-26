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Аркадий Добкин: Делать из ПВТ государство в государстве — неверная парадигма
Источник материала: Партизан
Председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин в проекте
Если же в силу каких-то причин (например, айтишники начнут уезжать из Беларуси) развитие IT в нашей стране замедлится, это будет сигналом о том, что "что-то происходит неправильно". Предприниматель отмечает, что Россия и Украина также создают привлекательные условия для айти-специалистов. Значит, в ближайшем будущем за них придётся бороться.
Белорусский Парк высоких технологий, для резидентов которого действуют нормы английского права, Добкин называет государством в государстве. "Я думаю, что это неверная парадигма, — замечает он, — Но если даже её и принять частично, то любой «богатый» регион в государстве нужно пытаться целенаправленно расширять, присоединяя «небогатые»".
Иначе говоря, режим работы ПВТ имело бы смысл расширить на другие сферы: медицину, образование, сельское хозяйство, HoReCa и так далее. Чего, к сожалению, в Беларуси пока что не происходит. Аркадий Добкин считает, что будущее Беларуси — за частным бизнесом, "так же, как и везде".
Но расширение "богатого" государства в государстве — нетривиальная задача. Ведь "совсем не все зависит от количества айтишников", констатирует CEO EPAM Systems.
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