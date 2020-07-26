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Алексей Дзермант: я думаю, что есть некий конгломерат различных сил, которым наша страна очень не нравится
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Я думаю, что этот конгломерат, условно говоря, назовем их «темных сил», которым не нравится эта светлая Беларусь, которая развивается, несмотря ни на что, пытается мирно выстраивать отношения со всеми – вот им это не нравится. Они слились сейчас в ненависти к нам и пытаются каждый со своей стороны ситуацию раскачивать.
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Алексей Дзермант: я думаю, что есть некий конгломерат различных сил, которым наша страна очень не нравится
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию...
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