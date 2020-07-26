Футбольный турнир для незрячих стартовал в Витебске

Источник материала: ОНТ

Удар – гол. В Витебске в эти выходные проходит особенный турнир по футболу. Играют команды, где игроки не видят ни мяча, ни своих соперников.

Мяч они только слышат. Для людей с ограниченным зрением в него вшит специальный колокольчик. Во всём остальном это обычная игра. Борьба идёт за каждый метр площадки, стремительные атаки, дриблинг, удары по воротам. Играют по международным стандартам, при этом каждый игрок надевает дополнительную маску, чтобы все были в одинаковых условиях. Зрячий только вратарь. Отрытый чемпионат Беларуси проводится уже в 10 раз.

Если несколько лет назад чемпионат сводился к соперничеству двух команд Витебска и Минска, сегодня в турнире участвуют уже шесть сборных. На прошедшем чемпионате Европы наша национальная сборная стала четвёртой, а на кубке Европы нападающий Юрий Ардынов признавался лучшим игроком турнира. Всего футболом среди инвалидов по зрению в стране увлечены уже более 70 человек.

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