В Столинском районе утонул 25-летний парень

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня примерно в 14 часов 25-летний житель Столинского района вместе с четырьмя знакомыми после распития спиртных напитков пришёл купаться на карьер на территории района. Во время купания парень стал тонуть.





Знакомые вытащили его на берег, вызвали скорую и стали проводить реанимационные мероприятия. Однако оказываемая помощь положительных результатов не дала и медики констатировали смерть мужчины.

По данному факту проводится проверка. Прямо сейчас следователь работает на месте происшествия.