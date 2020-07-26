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В Столинском районе утонул 25-летний парень
26.07.2020 20:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня примерно в 14 часов 25-летний житель Столинского района вместе с четырьмя знакомыми после распития спиртных напитков пришёл купаться на карьер на территории района. Во время купания парень стал тонуть.
Знакомые вытащили его на берег, вызвали скорую и стали проводить реанимационные мероприятия. Однако оказываемая помощь положительных результатов не дала и медики констатировали смерть мужчины.
По данному факту проводится проверка. Прямо сейчас следователь работает на месте происшествия.
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Сегодня примерно в 14 часов 25-летний житель Столинского района вместе с четырьмя знакомыми после распития спиртных напитков пришёл купаться на карьер на...
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