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Поддержать Тихановскую в Гомеле пришло не менее 8000 человек. Люди продолжают подходить

26.07.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня Светлана Тихановская ездит по городам Гомельской области. Первым на очереди был Жлобин, там поддержать кандидата в президенты пришло около четырех тысяч человек. Дальше — Речица, тут собралось около двух тысяч горожан. В Гомеле горожане начали собираться у входа в «Центр инклюзивной культуры» на Юбилейной, 48, за час до назначенного времени. Не отставали и сотрудники правоохранительных органов.






Митинг начался со скандирования «Верым, можам, пераможам», просьбы не отвечать на провокации и выступления группы AKUTE. 

Гомельчан пришло очень много. На площадке у ДК не хватает места, люди вынуждены стоять на противоположной стороне, через дорогу у жилых домов.

Примерно в 20.25 на митинг приехали Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Виктория Цепкало.

«Здравствуй родной город Сергея Тихановского! — поздоровалась кандидат в президенты. — Именно здесь началась история "Страны для жизни", история Сергея Тихановского и история Светланы Тихановской». 
 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня Светлана Тихановская ездит по городам Гомельской области. Первым на очереди был Жлобин, там поддержать кандидата в президенты пришло около четырех тысяч...
 
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