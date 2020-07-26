Не платить «коммуналку» годами уже не получится

Источник материала: Mlife

Собственники, наниматели жилых помещений хотят в полном объеме получать необходимые им воду, тепло, газ, свет. Но, к сожалению, в сознании отдельных граждан прочно укрепилась мысль о том, что, пользуясь коммунальными благами, можно не торопиться их оплачивать. Причины образования задолженности разнообразны – от сложных жизненных ситуаций, материальных затруднений, незнания законов до гражданской безответственности.

Просроченная задолженность населения за ЖКУ по состоянию на 1.06.2020 составляет 399,8 тыс. руб. За истекший период 2020 года гражданам направлено 23545 предупреждений о необходимости оплатить услуги ЖКХ, 6508 предписаний об отключении или приостановлении услуг водоснабжения, канализации, технического обслуживания.



По 444 адресам отключение уже произведено.

Самая многочисленная категория граждан, составляющая около 30 % неплательщиков, так называемые «беспамятные» граждане», не желающие помнить, что оплата жилищно-коммунальных услуг должна происходить ежемесячно и позволяющие себе оплату один раз в 3-6 месяцев только после многократного напоминания.



Самой проблемной группой должников являются граждане, не занятые в экономике страны, не имеющие постоянного дохода, ведущие асоциальный образ жизни, лишенные родительских прав и т.д. Как правило, взыскать задолженность у таких лиц практически невозможно по причине их нетрудоустройства, отсутствия постоянного источника дохода и отсутствия какого-либо имущества, на которое может быть обращено взыскание.



Кроме того, следует отметить, что среди должников за предоставленные ЖКУ немало и многодетных семей. В данной ситуации хотелось бы напомнить, что льготы на предоставление ЖКУ для этой категории граждан не предусмотрены, так как их расчет заранее ведется по субсидируемым тарифам. Сведения о наличии задолженности передаются в ОВД, отдел образования райисполкома, что может повлечь для семьи негативные последствия.



Вообще к неплательщикам принимаются различные меры воздействия. Им звонят с напоминанием о просрочке, их посещают по месту жительства. Также одной из мер принудительного взыскания задолженности является совершение исполнительной надписи нотариусом и, как следствие, возбуждение исполнительного производства. За истекший период 2020 года более 5000 граждан уведомлены о взыскании задолженности посредством совершения исполнительной надписи нотариусом (денежные средства на погашение задолженности будут удерживаться в принудительном порядке из пенсий, заработных плат). В целях взыскания задолженности в отношении должников возможно ограничение их права на управление транспортным средством.



Крайняя мера – это выселение должников в судебном порядке из занимаемого жилого помещения. Большинство злостных неплательщиков только на этой стадии осознают серьезность ситуации. Были случаи, когда уже в процессе судебного разбирательства гражданами погашались большие суммы долга от 700 до 2000 руб. Помогали родственники, изыскивались другие возможности решения вопроса. Люди осознали, что могут остаться без крова над головой. Но зачем доводить ситуацию до края?



Справочно: по состоянию на 1 июня 2020 года 12 исковых заявлений с требованиями о выселении должников из занимаемых жилых помещений направлены в суд Мозырского района, по 6 из них требования о выселении удовлетворены.



Также следует отметить, что за несвоевременную оплату за ЖКУ и плату за пользование жилым помещением в отношении неплательщика предусмотрены штрафные санкции в виде пени в размере 0,3 % на сумму задолженности за каждый день просрочки.



Государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» напоминает о необходимости своевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги. С целью предупреждения возникновения негативных последствий уклонения от платы за ЖКУ необходимо производить оплату услуг не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным.

ГП «Мозырский райжилкомхоз».



/Газета Жыццё Палесся/