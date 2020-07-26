|
«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В одном из новых микрорайонов Гомеля глава Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов уже не в первый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Несколько недель назад местные жители обратились к сенатору с просьбой помочь обустроить детскую площадку.
Татьяна Авраменко, жительница Гомеля:
Песочницы – лишь первый шаг на пути к уютным дворам.
– Можно, чтобы вы сделали такую большую площадку, где большая горка и цепные качели?
Алексей Неверов убежден: комфорт и уют во дворе, в подъезде, в городе и в стране в целом – дело общее, ведь забота о человеке начинается с его собственного стремления жить лучше.
Алексей Неверов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В одном из новых микрорайонов Гомеля глава Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов уже не в первый раз, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)