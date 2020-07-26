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Миллион рублей за три месяца. Как профсоюзы помогли медикам Гомельской области

26.07.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За три месяца медработникам Гомельской области из профсоюзного бюджета оказана помощь в миллион рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Миллион рублей за три месяца. Как профсоюзы помогли медикам Гомельской области

Это сегодня в коридорах областного госпиталя инвалидов Отечественной войны о трех сложнейших месяцах борьбы с вирусом напоминают лишь остатки временных шлюзов. А в апреле, когда пациенты с диагнозом COVID сюда поступали десятками, помощь профсоюзов была тем самым плечом, которое всегда рядом в трудную минуту.

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Миллион рублей за три месяца. Как профсоюзы помогли медикам Гомельской области

Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны:
Мы получили финансовую помощь от профсоюзов, также получили и защитные костюмы, и дезсредства. Это нас в первые дни очень поддержало.

Миллион рублей за три месяца. Как профсоюзы помогли медикам Гомельской области

Факты говорят сами за себя: ни один врач госпиталя работавший в «грязной» зоне не заболел. Забота в действии.

Люди в материале: Олег Иванцов

 
 
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Новости Беларуси. За три месяца медработникам Гомельской области из профсоюзного бюджета оказана помощь в миллион рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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