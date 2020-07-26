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«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда на тебе ответственность за полумиллионный город. Когда важно слушать и слышать. Когда слова не расходятся с делами. Когда дополнительная нагрузка в Совете Республики – это как возможность оправдать оказанное доверие земляков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Интересы Гомельской области в законодательной власти Беларуси вот уже несколько месяцев представляет глава Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.
Алексей Неверов – один из тех, кто сегодня представляет интересы Гомельского региона в законодательной власти. Но Совет Республики – это как дополнительная очень ответственная нагрузка. Основное рабочее место в Гомеле. Здесь и встречаемся. Разговор начинаем по дороге на работу.
– Можно было отказаться?
Глава Гомельского областного объединения профсоюзов свой главный выбор сделал давно – быть полезным для людей. Говорит, ни разу не пожалел. Рабочий день по привычке начинает на час раньше подчиненных.
Я на работу, как всегда, вперед всех прихожу. Пожалуйста, прошу вас.
На профсоюзную работу он пришел почти четыре года назад с должности главы района. Однако когда-то начинал слесарем механосборочных работ, так что заботы простых работяг знает не понаслышке. И уверяет, сегодня профсоюзы – это не про концерты и санатории, а прежде всего про реальные дела и помощь.
Алексей Неверов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
2020-й показал, насколько важно уметь сплотиться для решения общей проблемы. Деловая встреча в начале дня как раз об этом.
Добрый день, уважаемые коллеги.
Теперь знаковая встреча. Пожалуй, в графике не только Алексея Неверова. Гомель с рабочим визитом посещает глава государства. В зале общественно-культурного центра разговор, который ждали.
Для сенатора слова главы государства звучат так же, как и для миллионов белорусов. Откровенный разговор и понятные тезисы – о стране, людях и ответственности за свое будущее.
Алексей Неверов:
Вторая половина дня. Сенатор переключается на вопросы главной политической кампании пятилетки. Алексей Неверов возглавляет Гомельскую областную комиссию по выборам Президента. Накануне открытия избирательных участков среди прочего и такие важные, казалось бы, мелочи – важно обеспечить участки дезсредствами, а членов комиссии масками.
Продолжается рабочий день приемом сенатора по личным вопросам и встречей с трудовым коллективом одного из гомельских предприятий. Здесь без сюрпризов. В топе – вопросы трудового законодательства и, конечно, благоустройство дворовых территорий. Об этом же разговор и в одном из новых микрорайонов. Здесь Алексей Неверов уже не в первый раз: несколько недель назад местные жители обратились к сенатору с просьбой помочь обустроить детскую площадку.
В кресле профсоюзного лидера, на встрече с трудовым коллективом или во дворе с детворой – сенатор везде остается сенатором. Интересы жителей региона – это и его интересы. Так что все вопросы и пожелания – на карандаш, чтобы уже после, на встречах в стенах Совета Республики, обсудить все запросы с коллегами. Ну и далее от слов к делу. Сенаторы имеют полное право предлагать законы, а потому кто, как не они, должны знать, чем реально живет страна в целом и каждый отдельный регион в частности.
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Новости Беларуси. Когда на тебе ответственность за полумиллионный город. Когда важно слушать и слышать. Когда слова не расходятся с делами. Когда дополнительная...
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