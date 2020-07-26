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«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

26.07.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда на тебе ответственность за полумиллионный город. Когда важно слушать и слышать. Когда слова не расходятся с делами. Когда дополнительная нагрузка в Совете Республики – это как возможность оправдать оказанное доверие земляков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Интересы Гомельской области в законодательной власти Беларуси вот уже несколько месяцев представляет глава Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.  

С ним встретился Александр Добриян.  

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Алексей Неверов – один из тех, кто сегодня представляет интересы Гомельского региона в законодательной власти. Но Совет Республики – это как дополнительная очень ответственная нагрузка. Основное рабочее место в Гомеле. Здесь и встречаемся. Разговор начинаем по дороге на работу.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Можно было отказаться?
От чего?
От сенаторства.
Ну вы знаете, отказаться… Никто никого не принуждает, во-первых. Это было предложение, это было выдвижение. Я в праве был сказать: я не согласен или я не хочу, я боюсь и так далее. Но я посчитал, что постараюсь оправдать то, что мне доверили. В принципе, выбор такой.

Глава Гомельского областного объединения профсоюзов свой главный выбор сделал давно – быть полезным для людей. Говорит, ни разу не пожалел. Рабочий день по привычке начинает на час раньше подчиненных.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Я на работу, как всегда, вперед всех прихожу. Пожалуйста, прошу вас.

На профсоюзную работу он пришел почти четыре года назад с должности главы района. Однако когда-то начинал слесарем механосборочных работ, так что заботы простых работяг знает не понаслышке. И уверяет, сегодня профсоюзы – это не про концерты и санатории, а прежде всего про реальные дела и помощь.  

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Алексей Неверов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Общественное объединение профсоюз. Мы не можем жить отдельно от общества. Если в обществе есть проблема определенная, как на сегодняшний момент… Самая главная новостьначиная с марта, наверное, и до сегодняшнего дня – это заболевание COVID. Правильно? Поэтому и профсоюзы должны жить вместе с обществом. Какие проблемы есть у общества, такие проблемы должны быть и у профсоюзов. И мы должны их решать. Отойдет эта проблема на второй план, естественно, переформатируется на другую работу.

2020-й показал, насколько важно уметь сплотиться для решения общей проблемы. Деловая встреча в начале дня как раз об этом.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Добрый день, уважаемые коллеги.

За три месяца медработникам Гомельской области из профсоюзного бюджета оказана помощь в миллион рублей (читайте здесь).

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Теперь знаковая встреча. Пожалуй, в графике не только Алексея Неверова. Гомель с рабочим визитом посещает глава государства. В зале общественно-культурного центра разговор, который ждали.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Для сенатора слова главы государства звучат так же, как и для миллионов белорусов. Откровенный разговор и понятные тезисы – о стране, людях и ответственности за свое будущее.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Алексей Неверов:
Я думаю, главный посыл – лично для меня, по крайней мере, и не только для меня – сохранить то, что имеем. Самое главное – не потерять страну в таком виде, какая она есть, и приумножить экономический рост в том числе. И не подвергнуть тому хаосу, к которому, в принципе, нас подталкивает настоящий период. Сохранить то, что имеем, – это самое ценное, что сейчас есть. Если мы это потеряем, все, не будет страны.   

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Вторая половина дня. Сенатор переключается на вопросы главной политической кампании пятилетки. Алексей Неверов возглавляет Гомельскую областную комиссию по выборам Президента. Накануне открытия избирательных участков среди прочего и такие важные, казалось бы, мелочи – важно обеспечить участки дезсредствами, а членов комиссии масками.  

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Продолжается рабочий день приемом сенатора по личным вопросам и встречей с трудовым коллективом одного из гомельских предприятий. Здесь без сюрпризов. В топе вопросы трудового законодательства и, конечно, благоустройство дворовых территорий. Об этом же разговор и в одном из новых микрорайонов. Здесь Алексей Неверов уже не в первый раз: несколько недель назад местные жители обратились к сенатору с просьбой помочь обустроить детскую площадку.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле

В кресле профсоюзного лидера, на встрече с трудовым коллективом или во дворе с детворой – сенатор везде остается сенатором. Интересы жителей региона – это и его интересы. Так что все вопросы и пожелания – на карандаш, чтобы уже после, на встречах в стенах Совета Республики, обсудить все запросы с коллегами. Ну и далее от слов к делу. Сенаторы имеют полное право предлагать законы, а потому кто, как не они, должны знать, чем реально живет страна в целом и каждый отдельный регион в частности.  

Люди в материале: Александр Добриян, Алексей Неверов, Татьяна Авраменко, Олег Иванцов

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Когда на тебе ответственность за полумиллионный город. Когда важно слушать и слышать. Когда слова не расходятся с делами. Когда дополнительная...
 
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