Киберпреступления в Беларуси: громкие истории и советы, как не стать жертвой мошенников

Источник материала: ОНТ

Развитие информационных технологий с одной стороны – благо. Наша жизнь с ними становится более комфортной и качественной. Но, как и у любой медали, у этой тоже есть обратная сторона. Это и фейки, с которыми мы не перестаем бороться, и прямые финансовые потери, которые возможны при неосторожном поведении в Сети.

Вот только одна цифра: по данным управления МВД Беларуси, сумма установленного материального ущерба от совершения киберпреступлений в Беларуси в прошлом году составила более шести миллионов рублей. Чтобы не стать жертвой мошенников в интернете, нужно пристально следить за тем, чтобы ваши персональные данные не попали в руки злоумышленников. К ним относятся, например, номер паспорта, личный номер и, конечно, данные банковской карточки. В руках преступников всё это – и ключ к банковскому счёту, и подпись в виртуальном пространстве, наравне с обычной.

Эта история стала достаточно громкой в стране и очень громкой в Мозыре. В мае прошлого года на сайт Следственного комитета поступило электронное сообщение. Заминирована администрация района. И если руководителя района срочно не отстранят от должности – всё взлетит на воздух. А спустя 4 дня сообщение пришло на сайт МЧС. Взорваться на этот раз должно было здание Мозырского районного суда. На месте работали специалисты. Взрывных устройств не нашли. Стали искать «электронного» террориста. Задержали несколько человек, но проверка показала, что писем с угрозами они не отправляли.

Владимир Жогло, начальник следственного отдела управления КГБ по Гомельской области: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий Комитетом государственной безопасности совместно с Министерством внутренних дел достоверно установлено, что автором данных сообщений является 30-летний неработающий житель города Калинковичи Андрей Захаревич».

При задержании «электронный» террорист не сопротивлялся. Выяснилось, что парень таким образом хотел отомстить своим якобы обидчикам. По версии следствия, использовал их личные данные и отправлял от их имени сообщения о готовящихся терактах. В одном случае решил усложнить жизнь женщине, которая думала приобрести половину дома у его матери. А мужчине отомстил за рекламу новых окон. Не понравилась цена. Взамен – минирование от имени предпринимателя. Можно только представить, что пришлось пережить людям, которых обвинили в угрозе терактами. Но в ходе следствия оказалось, что мстительный житель Калинковичей – хакер, а вредительство своим обидчикам – лишь малая доля незаконной деятельности.

Флешки, специальные программы. Оперативники не ожидали, что задержали крупного специалиста в области похищения чужих персональных данных. А потом на специальных форумах и ресурсах, которые называют «Даркнетом» или «Темным интернетом», он купил продвинутое программное обеспечение. И там же, возможно, купил персональные данные своих обидчиков, чтобы, как он считал, жестоко и безнаказанно отомстить.

Сергей Коржов, старший следователь по особо важным делам управления КГБ по Гомельской области: «Всего за 6 лет собрал более 1 миллиона записей. Больше всего потерпевших – в США. А ещё граждане Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Китая и других стран. За свою противоправную деятельность он получал вознаграждение в криптовалюте. Иногда сам покупал товары в интернет-магазинах, используя чужие карточки. На электронном кошельке Захаревича обнаружены свыше 420 биткоинов. Это 3 миллиона 800 тысяч долларов».

Работал в однокомнатной квартире, в которой проживал вместе с матерью. Для неё начал строить дом, купил машину. Официально не работал, а когда узнал, что знакомый написал про него в налоговую инспекцию, заказал от его имени в интернете наркотики. Случай, когда такие хакеры могут украсть ваши данные, а затем лишить вас денег и сделать массу проблем, связанных не только с потерей денег, не единичный. С начала года милиция раскрыла шесть таких преступлений. По каждому из них – тысячи потерпевших во всех уголках мира.

Владимир Зайцев, заместитель начальника управления «К» МВД Беларуси: «Практически все киберпреступления совершаются с использованием так называемых дропов – подставных лиц. Известны случаи, когда граждане передавали свои данные и становились потерпевшими. Многие персональные данные, в том числе и паспортные, можно использовать, чтобы зарегистрировать подставной электронный кошелёк и для последующего вывода похищенных денежных средств. Кроме того, данные могут быть использованы для создания подставных аккаунтов в социальных сетях и фейковых записей. На иных ресурсах, в онлайн-казино».

Вводим в поисковой системе интернета «Купить скан белорусского паспорта». Так вот – продать его могут всего за 15 долларов. Причем данными паспорта или карточки может воспользоваться преступник с другого континента. Как персональные данные могут попасть к злоумышленникам? Может, конечно, паспорт или банковскую карту украдут, но скорее всего вы сами им расскажете всё необходимое и покажете. Или через сеть Интернет, когда, например, введёте номер карты или личный номер паспорта в сомнительном приложении телефона. Последствия могут быть и ещё шире. На все эти данные, например, можно взять кредит или оформить подставную фирму за рубежом.

Интернет, безналичные и международные платежи – современная реальность. Это удобно и делает продавцов и покупателей ближе. Как и современные паспорта, открывают границы и предоставляют массу возможностей. Но стоит помнить, что в том числе – и для злоумышленников. Поэтому паспортные данные и данные своих карты нужно хранить также надёжно, как и оригиналы документов. С учётом того, что ими может завладеть злоумышленник из-за рубежа, уголовное дело может быть возбуждено в любой стране. Это может выясниться и спустя время, например, при попытке выехать на отдых. Вероятно, что разберутся, но на это потребуется время. Как и на то, чтобы найти настоящего преступника, который работает без границ в виртуальной паутине.

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