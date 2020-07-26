На Победителей в Минске собрался «паровоз» из БТРов

Источник материала: Tut.by

Несколько БТР столкнулись на столичном проспекте Победителей. Авария попала на видео.

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Происшествие случилось вечером 26 июля около футбольного манежа. Как видно на записи, механик-водитель врезался в остановившийся впереди БТР, а тот продвинулся вперед и протаранил еще один. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, о том, что в городе для подготовки к Дню воздушно-десантных войск появятся колонны военной и специальной техники, предупреждало Минобороны.

Сам праздник 2 августа, но основные гулянья в столице пройдут на день раньше с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца спорта. В программе будут участвовать военнослужащие сил специальных операций.