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На Победителей в Минске собрался «паровоз» из БТРов

27.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько БТР столкнулись на столичном проспекте Победителей. Авария попала на видео.

Видео: «МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ» в Telegram

Происшествие случилось вечером 26 июля около футбольного манежа. Как видно на записи, механик-водитель врезался в остановившийся впереди БТР, а тот продвинулся вперед и протаранил еще один. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, о том, что в городе для подготовки к Дню воздушно-десантных войск появятся колонны военной и специальной техники, предупреждало Минобороны.

Сам праздник 2 августа, но основные гулянья в столице пройдут на день раньше с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца спорта. В программе будут участвовать военнослужащие сил специальных операций.

 
 
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Информации о пострадавших пока нет.
 
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