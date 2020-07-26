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В Бресте такси сбило двух девушек. Видео наезда
Источник материала: Tut.by
Такси сбило двух девушек в районе пешеходного перехода в Бресте. Происшествие
Авария произошла днем 26 июля на пересечении улицы Ленина и улицы Мицкевича. На записи видно, как две девушки побежали по диагонали к переходу и были сбиты автомобилем. Одна из низ смогла подняться, а вторая осталась лежать на дороге.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ.
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Авария произошла днем 26 июля на пересечении улицы Ленина и улицы Мицкевича.
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