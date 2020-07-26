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В Бресте такси сбило двух девушек. Видео наезда

27.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Такси сбило двух девушек в районе пешеходного перехода в Бресте. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Видео: WikiLink Интернет-Провайдер

Авария произошла днем 26 июля на пересечении улицы Ленина и улицы Мицкевича. На записи видно, как две девушки побежали по диагонали к переходу и были сбиты автомобилем. Одна из низ смогла подняться, а вторая осталась лежать на дороге.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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Авария произошла днем 26 июля на пересечении улицы Ленина и улицы Мицкевича.
 
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