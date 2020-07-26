В Бресте такси сбило двух девушек. Видео наезда

Источник материала: Tut.by

Такси сбило двух девушек в районе пешеходного перехода в Бресте. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Авария произошла днем 26 июля на пересечении улицы Ленина и улицы Мицкевича. На записи видно, как две девушки побежали по диагонали к переходу и были сбиты автомобилем. Одна из низ смогла подняться, а вторая осталась лежать на дороге.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ.