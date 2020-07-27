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Apple переносит производство премиальных смартфонов в Индию

27.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Производитель техники Apple Foxconn запустил производство смартфонов iPhone 11 на заводе недалеко от Ченнаи в Индии.




Как известно, Apple выпускает дешевые модели IPhone в Индии с 2017 года. Сейчас корпорация рассматривает возможность перемещения туда своих премиальных моделей.

Индия удерживает звание второго по величине рынка смартфонов, опережая США и уступая только Китаю.

Apple рассчитывает, что наращивание производства в Индии уменьшит зависимость от Китая, где в настоящее время производится большинство его iPhone.

Кроме того, продавая устройства местного производства в Индии, Apple сможет избежать 20%-ной импортной пошлины, которую Индия налагает на электронику иностранного производства. Пока непонятно, будет ли продукция Apple, производимая в Ченнаи, доступна только в Индии или также для мирового рынка.
 
 
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Производитель техники Apple Foxconn запустил производство смартфонов iPhone 11 на заводе недалеко от Ченнаи в Индии.
 
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