Вадим Иосуб: Неизвестен главный параметр, который будет влиять на курс доллара: включат или не включат власти печатный станок

Премьер-министр Роман Головченко 21 июля заявил, что проект бюджета Беларуси на 2021 год предполагает курс доллара в районе Br2,4.





Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии UDF.BY отметил, что прогноз курса доллара на следующий год выглядит малореалистичным.





«Br2,4 за доллар – это тот курс, который мы имеем сейчас. Самым оптимистичным предположением (если бы с белорусской экономикой все было бы хорошо и здорово – а мы понимаем, что этого не будет) являлся бы рост курса доллара хотя бы на величину инфляции. А это как минимум 2-3% в этом году (на самом деле больше) и 5% в следующем», – сказал Иосуб.





Финансовый аналитик обратил внимание еще на один интересный момент, который вытекает из прогноза правительства.





«С учетом инфляции сохранение номинального курса доллара на теперешнем уровне означает укрепление реального курса рубля. Для чего не видно никаких оснований», – отметил Иосуб.





Почему же правительство утвердило нереалистичную цифру?





«Можно выдвинуть следующую версию (надеюсь, что она окажется неправильной): вынашиваются планы по тому, чтобы зафиксировать курс», – не исключил финансовый аналитик.





Каким же может оказаться среднегодовой курс доллара в 2021-м на самом деле?





«Сейчас тяжело прогнозировать даже то, что будет через месяц, т.к. неизвестен главный параметр, который будет влиять на курс: включат или не включат (а если включат, то на какую мощность?) печатный станок. Если его включать не будут, то, мне кажется, до конца года номинальный курс доллара может вырасти процентов на 2-3, в следующем году – еще минимум на 5%. То есть к нынешнему курсу нужно смело прибавлять 7-8% (выходит Br2,6 за доллар – Прим.). Такая цифра могла бы быть в самом лучшем случае, если власти не наделают глупостей, если не включат печатный станок», – считает Иосуб.