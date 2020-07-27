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Российский журналист: Лисакович подпишет контракт с "Локомотивом" на следующей неделе

27.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович на следующей неделе пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с московским "Локомотивом" на четыре года. Об этом сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.





Лисакович попал в заявку на матч 19-го тура чемпионата страны против "Смолевичей" (4:0), однако на поле не появился.

Главный тренер "желто-черных" Юрий Вернидуб заявил после игры, что форвард "рвался в бой с легким недомоганием", но ценного футболиста специалист решил поберечь.

В сезоне-2020 Лисакович забил в высшей лиге девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Нападающий является вторым бомбардиром турнира вместе с Ионом Николаеску из "Витебска".
 
Теги: Витебск
 
 
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Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович на следующей неделе пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с московским "Локомотивом" на четыре года....
 
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