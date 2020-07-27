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Четверть века за рулем автомобиля
27.07.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Руководство филиала профессиональными качествами водителя довольно. Как рассказали на предприятии, проверку технического состояния автомобиля перед выездом на линию Иван Алексеевич осуществляет качественно. Своевременно принимает меры по устранению выявленных неисправностей автомобиля. А за ним закреплено их два. Это – автомобиль с прицепом для перевозки муки и автофургон для перевозки хлеба. Во дворе филиала стоит и прицеп, на котором заказчикам доставляется картонная тара. Важно, что опытный водитель работает без аварий, нарушений правил дорожного движения не допускает, своевременно выполняет доставку хлебобулочных и кондитерских изделий в магазины, расположенные в городе и на селе.
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Водительский стаж Ивана Наумова – четверть века. Права получил в автошколе ДОСААФ Кричева. Отслужил в армии, а затем снова сел
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