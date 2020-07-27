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Четверть века за рулем автомобиля

27.07.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Четверть века за рулем автомобиля

Водительский стаж Ивана Наумова – четверть века. Права получил в автошколе ДОСААФ Кричева. Отслужил в армии, а затем снова сел за баранку автомобиля. В филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» пришел 15 лет тому ­назад.

Руководство филиала профессиональными качествами водителя довольно. Как рассказали на предприятии, проверку технического состояния автомобиля перед выездом на линию Иван Алексеевич осуществляет качественно. Своевременно принимает меры по устранению выявленных неисправностей автомобиля. А за ним закреплено их два. Это – автомобиль с прицепом для перевозки муки и автофургон для перевозки хлеба. Во дворе филиала стоит и прицеп, на котором заказчикам доставляется картонная тара. Важно, что опытный водитель работает без аварий, нарушений правил дорожного движения не допускает, своевременно выполняет доставку хлебобулочных и кондитерских изделий в магазины, расположенные в городе и на селе.
В общем, это – ответственный, знающий свое дело, грамотный работник. За добросовестное отношение к делу Иван Алексеевич неоднократно поощрялся руководством филиала. За все время, что он работает в филиале, ни разу не нарушал ни трудовой, ни производственной, ни исполнительской дисциплины. А еще он честен, вежлив, тактичен, дисциплинирован, скромен и отзывчив. За это и уважают его в коллективе.
Д. Владимиров.

 
 
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Водительский стаж Ивана Наумова – четверть века. Права получил в автошколе ДОСААФ Кричева. Отслужил в армии, а затем снова сел
 
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