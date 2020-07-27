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Гуманитарный кризис из-за наводнений в Бангладеш: потеря урожая, нехватка продуктов, ухудшение эпидемической ситуации
Источник материала: ОНТ
Наводнения в Бангладеш привели к гуманитарному кризису. Более 100 человек стали жертвами стихии, миллионы оказались в зоне бедствия. Но проблему усугубляет потеря урожая.
Регион столкнулся с нехваткой продовольствия. Ожидается и ухудшение эпидемической ситуации. За прошедший месяц около 10 тыс. жителей низинных районов страны умерли из-за болезней, передающихся через воду. Она накрыла уже две трети южноазиатской страны, которая и без того страдала от перенаселения и бедности.
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Гуманитарный кризис из-за наводнений в Бангладеш: потеря урожая, нехватка продуктов, ухудшение эпидемической ситуации
Наводнения в Бангладеш привели к гуманитарному кризису. Более 100 человек стали жертвами стихии, миллионы оказались в зоне бедствия. Но проблему усугубляет потеря...
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