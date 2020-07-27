ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Генеральная прокуратура отказалась выяснить, откуда у Лукашенко были деньги на выдвижение кандидатом

27.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Согласно официальной информации с сайта ЦИК, до регистрации кандидатом в президенты, у Александра Лукашенко вообще не было никакого счета для своей кампании. При этом проходили пикеты и встречи с гражданами. Откуда деньги?

Один из могилевчан на условиях анонимности рассказал MSPRING.ONLINE, что попросил проверить Генеральную прокуратуру странную ситуацию, связанную с действующим президентом Республики Беларусь.

Дело в том, что после регистрации инициативных групп по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты лишь из выдвиженцев не открыл избирательный фонд. Действующий президент Александр Лукашенко формально продвигал свою кампанию без средств.

По состоянию на 24 июня, все, кроме Лукашенко, избирательные счета имели. Например, у Бабарико к концу этапа сдачи подписей было больше 155 тысяч рублей, у Цепкало – почти 55 тысяч, у Тихановской – чуть менее 7 тысяч.

Стоит отметить, что претенденты на президентство могут использовать деньги на свою кампанию только с этих самых избирательных фондов – в том числе на пикеты по сбору подписей, встречи с гражданами и даже на условную распечатку материалов.

Могилевчанин попросил проверить Генеральную прокуратуру, на какие же деньги Лукашенко проводил свое выдвижение в кандидаты в президенты.

— По информации ЦИК, Лукашенко не пользовался избирательным фондом, хотя в его поддержку проводились пикеты, ставились палатки и собирались голоса, использовалась. Избирательный кодекс Республики Беларусь запрещает использовать деньги не из избирательного фонда. Я попросил разъяснить, какой же тогда был источник финансирования у Александра Григорьевича. В случае нарушения закона, я просил принять необходимые меры – вплоть до отмены его регистрации кандидатом в президенты, — рассказал автор обращения.

Генеральная прокуратура в ответ сообщила могилевчанину, что не будет рассматривать его обращение.

«Не приводится конкретных фактов нарушения законодательства, а содержащиеся в нём доводы носят характер предположений и ничем объективным не подтверждены», — кратко отреагировала сотрудница Генпрокуратуры Марина Попова.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно официальной информации с сайта ЦИК, до регистрации кандидатом в президенты, у Александра Лукашенко вообще не было никакого счета для своей кампании. При...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гуманитарный кризис из-за наводнений в Бангладеш: потеря урожая, нехватка продуктов, ухудшение эпидемической ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика