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«Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии
Источник материала: Tut.by
Туринский «Ювентус» за два тура до окончания сезона стал победителем чемпионата Италии.
Это стало известно после победы над «Сампдорией» со счетом 2:0. Теперь отрыв от «Интера» составляет семь очков.
Для «Ювентуса» это девятый титул подряд и 36-й в истории. Теперь у туринцев столько же чемпионств в Серии А, сколько у его главных преследователей — «Милана» и «Интера» — вместе взятых (по 18).
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Туринский «Ювентус» за два тура до окончания сезона стал победителем чемпионата Италии.
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