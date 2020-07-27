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«Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии

27.07.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Туринский «Ювентус» за два тура до окончания сезона стал победителем чемпионата Италии.


Фото: Reuters

Это стало известно после победы над «Сампдорией» со счетом 2:0. Теперь отрыв от «Интера» составляет семь очков.

Для «Ювентуса» это девятый титул подряд и 36-й в истории. Теперь у туринцев столько же чемпионств в Серии А, сколько у его главных преследователей — «Милана» и «Интера» — вместе взятых (по 18).

 
 
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Туринский «Ювентус» за два тура до окончания сезона стал победителем чемпионата Италии.
 
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