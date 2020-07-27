«Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии

Источник материала: Tut.by

Туринский «Ювентус» за два тура до окончания сезона стал победителем чемпионата Италии.



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Это стало известно после победы над «Сампдорией» со счетом 2:0. Теперь отрыв от «Интера» составляет семь очков.

Для «Ювентуса» это девятый титул подряд и 36-й в истории. Теперь у туринцев столько же чемпионств в Серии А, сколько у его главных преследователей — «Милана» и «Интера» — вместе взятых (по 18).