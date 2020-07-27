ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В каких районах Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов из-за жаркой погоды?

27.07.2020 09:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До 30 градусов тепла прогнозируют на 27 июля синоптики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за жаркой погоды усложняется пожароопасная обстановка в лесном фонде.

В каких районах Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов из-за жаркой погоды?

Ограничения и запреты на посещение лесов действуют более чем в 30 районах Гродненской, Минской и Гомельской областей. Информация обновляется в реальном времени. Отследить ее можно на интерактивной карте Минлесхоза.

В каких районах Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов из-за жаркой погоды?

Новые опасные локации появляются постоянно. Не следует забывать о мерах безопасности и там, где подобных запретов нет. В пожароопасный сезон необходимо быть осторожными с огнем в лесу. Наиболее частая причина возгораний – человеческий фактор.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. До 30 градусов тепла прогнозируют на 27 июля синоптики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за жаркой погоды усложняется...
 
Новости дня
Новости разные
 
24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика