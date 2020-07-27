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24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»
27.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
24 июля 2020 года в Пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция на тему: «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей».
Участие приняли:
Как обозначила Инна Пинковская, в настоящее время приоритетным направлением в области жилищного строительства является обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и в первую очередь, – многодетных семей. Стоит отметить, что этой категории предоставляется государственная поддержка в рамках Указа Президента Республики Беларусь «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
На сегодняшний день в стадии строительства для многодетных семей находится 23 многоквартирных жилых дома, что составляет более 3 тыс. квартир. До конца года планируется приступить к строительству еще 20 многоквартирных жилых домов.
Обеспечение населения жильем в суверенной Беларуси – приоритетная задача. В текущем году в нашей стране запланировано ввести в эксплуатацию 4 млн. кв. метров жилья, из них – 984,13 тыс. кв. метров с господдержкой. Участники пресс-конференции отметили, что мировая пандемия не повлияет на сроки сдачи квартир в эксплуатацию.
Александр Авраменко подробно рассказал о стратегии развития арендного жилья. В частности, такие дома будут строить предприятия, чтобы привлекать высококлассных специалистов с других регионов.
О ситуации со строительством в столице журналистов проинформировал Денис Никитин. Он подробно рассказал: в каком микрорайоне будет введено рекордное количество квартир? Почему люди все чаще решают обзавестись собственными метрами в городах-спутниках. Также спикер рассказал, где в столице будут выделять землю под индивидуальную застройку.
О качестве возводимых домов рассказали специалисты Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Они назвали причины долгостроев, причины привлечения к ответственности должностных лиц.
Посмотреть полную версию пресс-конференции вы можете, пройдя по
Алёна Поплавская
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24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»
24 июля 2020 года в Пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция на тему: «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для...
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