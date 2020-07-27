ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»

27.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

24 июля 2020 года в Пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция на тему: «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей».

24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие приняли:

  • Авраменко Александр Сергеевич – начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь;

24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»

 

 

 

 

 

  • Пинковская Инна Егоровна – начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь;

24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»

 

 

 

 

 

  • Никитин Денис Юрьевич – начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета;

24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»

 

 

 

 

 

  • Редько Елена Анатольевна – заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Минского городского исполнительного комитета;

24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»

 

 

 

 

 

  • Владыко Денис Александрович – начальник отдела методологии и правового регулирования Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь;

24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»

 

 

 

 

 

  • Колесникова Ирина Александровна – первый заместитель начальника Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь;

24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»

 

 

 

 

 

  • Клишевич Владимир Иванович – заместитель начальника Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

24 июля 2020 года состоялась пресс-конференция «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для малообеспеченных и многодетных семей»

 

 

 

 

 

Как обозначила Инна Пинковская, в настоящее время приоритетным направлением в области жилищного строительства является обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и в первую очередь, – многодетных семей. Стоит отметить, что этой категории предоставляется государственная поддержка в рамках Указа Президента Республики Беларусь «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

На сегодняшний день в стадии строительства для многодетных семей находится 23 многоквартирных жилых дома, что составляет более 3 тыс. квартир. До конца года планируется приступить к строительству еще 20 многоквартирных жилых домов.

Обеспечение населения жильем в суверенной Беларуси – приоритетная задача. В текущем году в нашей стране запланировано ввести в эксплуатацию 4 млн. кв. метров жилья, из них – 984,13 тыс. кв. метров с господдержкой. Участники пресс-конференции отметили, что мировая пандемия не повлияет на сроки сдачи квартир в эксплуатацию.

Александр Авраменко подробно рассказал о стратегии развития арендного жилья. В частности, такие дома будут строить предприятия, чтобы привлекать высококлассных специалистов с других регионов.

О ситуации со строительством в столице журналистов проинформировал Денис Никитин. Он подробно рассказал: в каком микрорайоне будет введено рекордное количество квартир? Почему люди все чаще решают обзавестись собственными метрами в городах-спутниках. Также спикер рассказал, где в столице будут выделять землю под индивидуальную застройку.

О качестве возводимых домов рассказали специалисты Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Они назвали причины долгостроев, причины привлечения к ответственности должностных лиц.

Посмотреть полную версию пресс-конференции вы можете, пройдя по ссылке 

Алёна Поплавская

http://www.dompressy.by/

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июля 2020 года в Пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция на тему: «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жильё для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рекорды Шкурдай - главной надежды белорусского плавания: "Мальчики пусть подождут"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика