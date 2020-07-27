Соглашение о прекращении огня вступило в силу на Донбассе

Источник материала: ОНТ

Война на паузе. Сегодня на Донбассе вступает в силу соглашение о прекращении огня. Об этом договорились в Минске на минувшей неделе.

На заседании трёхсторонней контактной группы при посредничестве ОБСЕ было принято решение прекратить огонь до полного урегулирования конфликта на востоке Украины. В гуманитарной группе украинская сторона передала списки лиц для взаимного освобождения. Этот шаг к миру на Донбассе в очередной раз стал возможен, благодаря безальтернативной площадке для переговоров - её роль бессменно выполняет Минск.

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