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Соглашение о прекращении огня вступило в силу на Донбассе

27.07.2020 08:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соглашение о прекращении огня вступило в силу на Донбассе

Война на паузе. Сегодня на Донбассе вступает в силу соглашение о прекращении огня. Об этом договорились в Минске на минувшей неделе.  

На заседании трёхсторонней контактной группы при посредничестве ОБСЕ было принято решение прекратить огонь до полного урегулирования конфликта на востоке Украины. В гуманитарной группе украинская сторона передала списки лиц для взаимного освобождения. Этот шаг к миру на Донбассе в очередной раз стал возможен, благодаря безальтернативной площадке для переговоров - её роль бессменно выполняет Минск.

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Теги: Минск
 
 
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Война на паузе. Сегодня на Донбассе вступает в силу соглашение о прекращении огня. Об этом договорились в Минске на минувшей неделе.   На заседании трёхсторонней...
 
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