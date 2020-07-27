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В Израиле ученые обнаружили гигантский царский комплекс

27.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возле нового здания посольства США в Иерусалиме исследователи наткнулись на уникальную находку. Как передает Replyua.net, археологи обнаружили гигантский административный комплекс, который был построен еще во времена Иудейского царства. Специалисты рассказали, что это здание было довольно больших размеров, и его построили в Иерусалиме более 2,5 тысяч лет назад.



Оно состояло из нескольких стен, которые построили из камней, заранее тщательно обработанных. Помимо стен старинного здания, на месте раскопок ученые обнаружили более 120 фрагментов кувшинов, на которых были обнаружены оттиски печатей и различные надписи. На некоторых из таких фрагментов ученые нашли даже надпись, которая принадлежит царю. На остальных артефактах можно увидеть имена богатейших людей и чиновников того периода. Руководители этой научной работы подчеркнули, что это открытие станет одним из самых крупнейших за последние десятилетия.

«Наша находка свидетельствует о том, что государство в тот период уже управляло поставками продовольствия не только для борьбы с голодом или неурожаем, но и в периоды изобилия», - рассказали исследователи. Они утверждают, что на месте древнего здания обнаружили артефакты, свидетельствующие о том, что в древней администрации проводился сбор налогов продуктами питания.
 
 
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Возле нового здания посольства США в Иерусалиме исследователи наткнулись на уникальную находку. Как передает Replyua.net, археологи обнаружили гигантский...
 
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