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В Беларуси 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете
Источник материала: Партизан
27 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете.
25 августа Декларация получила статус основного закона – Беларусь юридически закрепила статус независимого государства.
27 ліпеня 1992 г. Дэманстрацыя на Дзень незалежнасці ў Мінску. Фота з кнігі С. Навумчыка «Сем гадоў адраджэння»
До 1996 года 27 июля в Беларуси отмечали День независимости. В этом году этот праздник отмечался бы на официальном уровне 30 раз. Но после прихода к власти Александра Лукашенко во время референдума в 1996 году приняли решение о переносе Дня Независимости с 27 июля на третье.
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27 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете.
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