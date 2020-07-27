В Беларуси 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете

25 августа Декларация получила статус основного закона – Беларусь юридически закрепила статус независимого государства.







27 ліпеня 1992 г. Дэманстрацыя на Дзень незалежнасці ў Мінску. Фота з кнігі С. Навумчыка «Сем гадоў адраджэння»





До 1996 года 27 июля в Беларуси отмечали День независимости. В этом году этот праздник отмечался бы на официальном уровне 30 раз. Но после прихода к власти Александра Лукашенко во время референдума в 1996 году приняли решение о переносе Дня Независимости с 27 июля на третье.







