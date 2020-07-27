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В Беларуси 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете

27.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете.

 25 августа Декларация получила статус основного закона – Беларусь юридически закрепила статус независимого государства.


27 ліпеня 1992 г. Дэманстрацыя на Дзень незалежнасці ў Мінску. Фота з кнігі С. Навумчыка «Сем гадоў адраджэння»

До 1996 года 27 июля в Беларуси отмечали День независимости. В этом году этот праздник отмечался бы на официальном уровне 30 раз. Но после прихода к власти Александра Лукашенко во время референдума в 1996 году приняли решение о переносе Дня Независимости с 27 июля на третье.
 
 
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27 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете.
 
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