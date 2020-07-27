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Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб
Источник материала: Tut.by
В Горецком районе днем 26 июля в ДТП погиб 62-летний мужчина. Он выехал на встречку и столкнулся с Subaru,
Авария произошла в 14.20 на трассе Кричев — Орша — Лепель. По предварительным данным, 62-летний водитель Lada выехал на полосу встречного движения и врезался в Subaru, который ехал навстречу.
От полученных травм водитель Lada погиб на месте. Водитель Subaru и его пассажиры 38 и 19 лет с травмами госпитализированы.
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Водитель и пассажиры Subaru в больнице
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