Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб

Источник материала: Tut.by

В Горецком районе днем 26 июля в ДТП погиб 62-летний мужчина. Он выехал на встречку и столкнулся с Subaru, сообщает МВД.





Авария произошла в 14.20 на трассе Кричев — Орша — Лепель. По предварительным данным, 62-летний водитель Lada выехал на полосу встречного движения и врезался в Subaru, который ехал навстречу.

От полученных травм водитель Lada погиб на месте. Водитель Subaru и его пассажиры 38 и 19 лет с травмами госпитализированы.