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Водитель Lada выскочил на встречку в Горецком районе, врезался в Subaru и погиб

27.07.2020 10:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Горецком районе днем 26 июля в ДТП погиб 62-летний мужчина. Он выехал на встречку и столкнулся с Subaru, сообщает МВД.


Авария произошла в 14.20 на трассе Кричев — Орша — Лепель. По предварительным данным, 62-летний водитель Lada выехал на полосу встречного движения и врезался в Subaru, который ехал навстречу.

От полученных травм водитель Lada погиб на месте. Водитель Subaru и его пассажиры 38 и 19 лет с травмами госпитализированы.

 
 
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