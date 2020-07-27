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Американская темнокожая фигуристка обвинила производителей колготок в расизме

27.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фигуристка из США Мария Гербер обвинила в расизме производителей колготок. Об этом сообщает CBC.



По мнению спортсменки, этот предмет гардероба рассчитан только на белых девушек, так как выпускается исключительно в светлой расцветке. "Костюм можно сшить на заказ, а вот подобрать под него колготки просто невозможно. Мне приходилось красить их", — рассказала Гербер в интервью CBC.

Американка также отметила, что лишь спустя годы начала чувствовать себя комфортно в своем теле. При этом у нее так и не появилось ощущения того, что в фигурном катании она своя.

Гербер на протяжении всей карьеры выступала в ледовых шоу. Спортсменка гастролировала на протяжении 10 лет, а в 2016 году приняла решение закончить со спортом, отмечает lenta.ru.
 
 
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Фигуристка из США Мария Гербер обвинила в расизме производителей колготок. Об этом сообщает CBC.
 
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