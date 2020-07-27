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Американская темнокожая фигуристка обвинила производителей колготок в расизме
Источник материала: Партизан
Фигуристка из США Мария Гербер обвинила в расизме производителей колготок. Об этом сообщает CBC.
По мнению спортсменки, этот предмет гардероба рассчитан только на белых девушек, так как выпускается исключительно в светлой расцветке. "Костюм можно сшить на заказ, а вот подобрать под него колготки просто невозможно. Мне приходилось красить их", — рассказала Гербер в интервью CBC.
Американка также отметила, что лишь спустя годы начала чувствовать себя комфортно в своем теле. При этом у нее так и не появилось ощущения того, что в фигурном катании она своя.
Гербер на протяжении всей карьеры выступала в ледовых шоу. Спортсменка гастролировала на протяжении 10 лет, а в 2016 году приняла решение закончить со спортом, отмечает
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Фигуристка из США Мария Гербер обвинила в расизме производителей колготок. Об этом сообщает CBC.
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