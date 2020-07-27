ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Умерла звезда "Унесенных ветром" - ей было 104 года

27.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обладательница «Оскара» Оливия де Хэвилленд, известная ролью Мелани Уилкс в фильме «Унесенные ветром» (Gone With the Wind), скончалась в возрасте 104 лет.


Оливия де Хэвилленд 

Публицист Лайза Голдберг сообщила, что актриса умерла естественной смертью в воскресенье в своем доме в Париже. Она была одной из последних великих звезд эпохи студий и последней участницей основного актерского состава «Унесенных ветром», остававшейся в живых. 

Она видела в этом иронию, поскольку хрупкая, готовая к самопожертвованию Уилкс была единственным крупным персонажем, умершим в фильме.

Де Хэвилленд удостоилась «Оскаров» за роли в фильмах «Каждому свое» (To Each His Own) и «Наследница» (The Heiress). Она снялась с Эрролом Флинном в нескольких фильмах, включая «Приключения Робин Гуда» (The Adventures of Robin Hood).

Благодаря своей внешности актриса получала типажные романтические роли, несмотря на стремление к более сложным актерским задачам. Ее разочарование привело к тому, что она подала в суд на компанию Warner Bros. в 1943 году, когда студия хотела оставить ее на контракте после его истечения, утверждая, что она должна проработать еще полгода из-за отказов от ролей. 

Апелляционный суд в Калифорнии вынес решение в ее пользу, постановив, что студия не может продлевать контракт без согласия исполнителя.

Решение суда до сих пор неофициально называется «законом де Хэвилленд».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обладательница «Оскара» Оливия де Хэвилленд, известная ролью Мелани Уилкс в фильме «Унесенные ветром» (Gone With the Wind), скончалась в возрасте 104 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как надолго сохранить молодость кожи? Рассказывает врач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика