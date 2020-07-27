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В числе победительниц Республиканского конкурса «Женщина года» – Раиса Шкрадюк из Кировского района

27.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В числе победительниц Республиканского конкурса «Женщина года» – Раиса Шкрадюк из Кировского района

В пяти номинациях ХII Республиканского конкурса «Женщина года — 2019» победили 38 белорусок. Торжественная церемония награждения победительниц состоялась 25 июля во Дворце Республики в Минске.
В конкурсе участвовали более 250 женщин. Финалы областного тура проходили в регионах. В итоге определили 38 победительниц, которым вручены дипломы и знак-символ «Васильковая жар-птица».
В номинации «Хозяйка села» чествовали женщин, внесших значительный вклад в развитие малой родины, сельскохозяйственного производства, агроэкотуризма, социальной инфраструктуры и местного самоуправления.
В числе победительниц – оператор машинного доения ОАО «Рассвет имени К.П.Орловского» Кировского района Раиса Шкрадюк.

Приятно, когда руководство ценит твой вклад в общее дело
Таким мнением Раиса Шкрадюк поделилась с корреспондентом БЕЛТА.В числе победительниц Республиканского конкурса «Женщина года» – Раиса Шкрадюк из Кировского района«Всю жизнь в сельском хозяйстве, буренками занимаюсь. Как пришла на ферму в мае 1983 года, так до сих пор не могу оставить работу, — рассказывает женщина. — У меня отличная работа, без которой я себя уже не представляю, большая дружная семья — трое взрослых сыновей и пять внуков. Если бы не они, вряд ли бы у меня все получилось».

Сейчас Раиса Шкрадюк работает оператором машинного доения в ОАО «Рассвет имени К.П.Орловского». Ее рабочий день начинается в 5.30 и длится до самого вечера. «За коровками как за детьми надо смотреть: мыть, убирать, кормить, следить за здоровьем. Они все понимают. Бывает, разговариваешь с буренкой, а она так внимательно на тебя смотрит, слушает. Мы к ним привязываемся, а они к нам. Вот такая у нас дружба, — делится женщина. — Тут без любви к своему делу, без внимательного и ответственного отношения никак нельзя. Выкладываешься на полную. А если какая буренка себя плохо чувствует, переживаешь за нее».
В семье у женщины царят любовь и понимание. «Когда сыновья маленькие были, помогал муж. Он у меня тоже с сельским хозяйством был связан и прекрасно знал, что работа на ферме — тяжелый труд. Потом мальчишки подросли и тоже стали помогать: по дому, по хозяйству, на ферму ко мне приходили. А сейчас у них свои семьи, дети. Живем дружно, уважаем друг друга. Это главное. Ведь когда в доме мир и спокойствие, на работе тоже будет все получаться».
Раиса Шкрадюк поделилась, что всегда приятно, когда твою работу не просто замечают, но и дают ей высокую оценку. «Я так воспитана, что если работать, то по совести. Нужно честно и ответственно выполнять свои функции. За всю свою трудовую деятельность я ни разу не опоздала на работу. И, конечно, приятно, когда руководство предприятия и всей страны высоко оценивает твой вклад в общее дело. Это заряжает силами и хорошим настроением», — заключила она.

Конкурс проводится общественным объединением «Белорусский союз женщин» с целью поощрения женщин страны, добившихся выдающихся успехов в различных сферах деятельности. В числе основных задач — демонстрация роли женщин в современном обществе, их вклада в поддержание здоровья нации, воспитание детей, социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие Беларуси; повышение социального статуса женщины и привлечение внимания к общественной значимости роли женщины; консолидация усилий БСЖ, других общественных объединений, организаций различных форм собственности в активизации их деятельности по улучшению положения женщин, поддержке женских инициатив по различным направлениям.
По материалам БЕЛТА.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
Теги: Минск
 
 
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В пяти номинациях ХII Республиканского конкурса «Женщина года — 2019» победили 38 белорусок. Торжественная церемония награждения победительниц...
 
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