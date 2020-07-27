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По Минскк проехала колонна военной техники. Три БТРа не разминулись на проспекте
Источник материала: Партизан
В Минске вечером 26 июля около футбольного манежа несколько БТР столкнулись на проспекте Победителей. Аварию случайно записали на видео пассажиры проезжавшего мимо троллейбуса.
На записи видно, один БТР врезался в остановившийся впереди БТР, а тот от удара протаранил еще один.
На видео слышно, как пассажирка троллейбуса говорит, что кто-то ударился головой.
видео:
В Минске для подготовки к Дню воздушно-десантных войск появятся колонны военной и специальной техники. Основные гулянья с участием военнослужащих сил спецопераций в городе пройдут 1 августа с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца спорта.
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В Минске вечером 26 июля около футбольного манежа несколько БТР столкнулись на проспекте Победителей. Аварию случайно записали на видео пассажиры проезжавшего...
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