ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

По Минскк проехала колонна военной техники. Три БТРа не разминулись на проспекте

27.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске вечером 26 июля около футбольного манежа несколько БТР столкнулись на проспекте Победителей. Аварию случайно записали на видео пассажиры проезжавшего мимо троллейбуса.

На записи видно, один БТР врезался в остановившийся впереди БТР, а тот от удара протаранил еще один.

На видео слышно, как пассажирка троллейбуса говорит, что кто-то ударился головой.


В Минске для подготовки к Дню воздушно-десантных войск появятся колонны военной и специальной техники. Основные гулянья с участием военнослужащих сил спецопераций в городе пройдут 1 августа с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца спорта.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске вечером 26 июля около футбольного манежа несколько БТР столкнулись на проспекте Победителей. Аварию случайно записали на видео пассажиры проезжавшего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кедр, дуб и бетон. Американцы построили дом в стиле новой сельскохозяйственной эстетики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика