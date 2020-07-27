По Минскк проехала колонна военной техники. Три БТРа не разминулись на проспекте

На записи видно, один БТР врезался в остановившийся впереди БТР, а тот от удара протаранил еще один.





На видео слышно, как пассажирка троллейбуса говорит, что кто-то ударился головой.









В Минске для подготовки к Дню воздушно-десантных войск появятся колонны военной и специальной техники. Основные гулянья с участием военнослужащих сил спецопераций в городе пройдут 1 августа с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца спорта.